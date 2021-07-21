Белый дом назвал дату визита Зеленского в США
По заявлению американской стороны, поездка политика в Вашингтон подтвердит непоколебимую поддержку Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Президент Соединённых Штатов Джо Байден примет украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки.
"Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности", — указали в Белом доме.
Там отметили, что Байден и Зеленский обсудят поддержку Вашингтоном усилий украинского лидера в борьбе с коррупцией и в реализации повестки реформ, в основе которых лежат общие демократические ценности.
Ранее Лайф рассказывал, как на Украине по ошибке признали независимость Абхазии. Однако длилось это признание недолго. Фразу в пресс-релизе на официальном сайте исправили через несколько часов.
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