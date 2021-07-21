Александр Лукашенко назвал инцидент с лайнером Ryanair заранее спланированной провокацией. Видео © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией инцидент с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Как подчеркнул президент, все заявления о том, что именно белорусская сторона изменила маршрут движения лайнера Ryanair и принудила его к посадке, ложны.

"Это серьёзный фейк. Мы никого не принуждали к посадке в Минске и маршруты не меняли", — сказал Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Глава Белоруссии отметил, что до настоящего момента не было представлено никаких фактов и доказательств принуждения к посадке самолёта со стороны Минска.

"У кого-то есть факты, что мы кого-то принуждали к посадке? Если они есть, то положите их на стол, и мы извинимся перед всем миром за подобное деяние. Но до сих пор таких фактов никто не представил", — добавил Лукашенко.

Президент также обратил внимание, что "ни на Западе, ни в Белоруссии так и не услышали пилота и ответов на вопросы, которые интересуют журналистов и международную общественность по этому делу".

"События с самолётом — это заранее спланированная провокация. А события после этого говорят о том, для чего нужна была эта провокация — чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси и чтобы не допустить её дальнейшего развития", — резюмировал Александр Лукашенко.

Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан.

В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано. Однако Россия выступила против санкций в отношении Минска. В Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.