"Не мог поступить иначе": В Ryanair заявили о давлении Минска на пилота, посадившего самолёт с Протасевичем на борту
Командиру воздушного судна не предоставили какой-либо альтернативы во время ЧП, отметил глава авиакомпании Майкл О'Лири. Он также сообщил, что итоговый доклад по инциденту уже отправлен в Международную организацию гражданской авиации.
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На пилота самолёта авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс и совершил вынужденную посадку в Минске, оказывалось давление со стороны белорусских властей, поэтому он не мог поступить по-другому. Об этом заявил директор авиакомпании Майкл О'Лири.
"На пилота оказывали серьёзное давление. Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако ему не предоставили альтернативы, заявив, что можно сесть только в Минске. Таким образом, он не мог поступить иначе", — сказал О'Лири, выступая в комитете по транспорту палаты общин парламента Великобритании.
Глава Ryanair также сообщил, что авиакомпания отправила Международной организации гражданской авиации итоговый доклад по инциденту с самолётом. По его словам, в ближайшие две недели комиссия вынесет вердикт.
Ранее Лайф сообщал о наличии расшифровки переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair. Между первым сообщением из столичной воздушной гавани и решением об экстренной посадке самолёта из-за минирования прошло 28 минут.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главный редактор также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. В то же время информация об угрозе взрыва не подтвердилась.
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