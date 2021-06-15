"Не мог поступить иначе": В Ryanair заявили о давлении Минска на пилота, посадившего самолёт с Протасевичем на борту

Командиру воздушного судна не предоставили какой-либо альтернативы во время ЧП, отметил глава авиакомпании Майкл О'Лири. Он также сообщил, что итоговый доклад по инциденту уже отправлен в Международную организацию гражданской авиации.