НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не мог поступить иначе": В Ryanair заявили о давлении Минска на пилота, посадившего самолёт с Протасевичем на борту

Командиру воздушного судна не предоставили какой-либо альтернативы во время ЧП, отметил глава авиакомпании Майкл О'Лири. Он также сообщил, что итоговый доклад по инциденту уже отправлен в Международную организацию гражданской авиации.

15 июня, 10:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На пилота самолёта авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс и совершил вынужденную посадку в Минске, оказывалось давление со стороны белорусских властей, поэтому он не мог поступить по-другому. Об этом заявил директор авиакомпании Майкл О'Лири.

"На пилота оказывали серьёзное давление. Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако ему не предоставили альтернативы, заявив, что можно сесть только в Минске. Таким образом, он не мог поступить иначе", — сказал О'Лири, выступая в комитете по транспорту палаты общин парламента Великобритании.

Глава Ryanair назвал неправдивой и неточной стенограмму переговоров пилота, предоставленную Минском

Глава Ryanair назвал неправдивой и неточной стенограмму переговоров пилота, предоставленную Минском

Глава Ryanair также сообщил, что авиакомпания отправила Международной организации гражданской авиации итоговый доклад по инциденту с самолётом. По его словам, в ближайшие две недели комиссия вынесет вердикт.

Ранее Лайф сообщал о наличии расшифровки переговоров диспетчера в Минске с пилотом самолёта Ryanair. Между первым сообщением из столичной воздушной гавани и решением об экстренной посадке самолёта из-за минирования прошло 28 минут.

Лондон не нашёл доказательств причастности РФ к посадке самолёта Ryanаir в Минске

Лондон не нашёл доказательств причастности РФ к посадке самолёта Ryanаir в Минске

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главный редактор также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. В то же время информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Спасибо, товарищи!": В США рассказали, как обманом покупали в СССР титан для секретного самолёта

13 июня, 23:39

В МВД РФ объяснили, почему убрали Тихановскую из списка разыскиваемых лиц

сегодня в 09:10

Сами виноваты: если вакцинироваться такими темпами, то дождёмся вируса-супермутанта

сегодня в 10:33

Состояние тяжёлое: Сбитого самокатчиками уфимского пенсионера готовят к операции

сегодня в 10:44

Откровенный поворот: Как отреагировали западные СМИ на интервью Путина каналу NBC

сегодня в 10:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1