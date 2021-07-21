Россия предложила провести переговоры по Донбассу в очном формате

Делегация России предложила организовать следующие минские переговоры по Донбассу в очном режиме. Об этом заявил журналистам полпред РФ на переговорах Борис Грызлов по итогам очередной видеоконференции Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.

"С российской стороны прозвучало предложение провести минские переговоры в очном формате. Данное предложение получило поддержку представителей Донбасса и координатора Контактной группы от ОБСЕ. Возражений со стороны Киева озвучено не было", — рассказал Грызлов.

Заседание запланировано на 26 августа. Очные переговоры последний раз проходили более года назад. Из-за ковида их перенесли в онлайн-формат.

По словам Грызлова, Киев не выполняет ряд договорённостей о соблюдении режима прекращения огня и об усилении перемирия. Донбасс находится в экономической и транспортной блокаде. Совершаются вооружённые акции в отношении мирного населения региона, вводятся новые языковые нормы на Украине.

"Убеждён, что безусловное выполнение минских договорённостей, включая прекращение огня и политический диалог Киева и Донбасса, остаётся единственно возможным путём к разрешению конфликта на Украине", — отметил полпред России.