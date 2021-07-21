По факту избиения сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело
Семилетний ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, есть подозрение на сотрясение мозга. Состояние мальчика ухудшилось.
Фото © СУ СК РФ по Ленинградской области
По факту избиения сына Стаса Пьехи заведено уголовное дело. Видео © СУ СК РФ по Ленинградской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СК по Ленинградской области.
"По факту избиения семилетнего мальчика в Выборгском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью", — уточнила представитель ведомства.
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В СКР также добавили, что в настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления.
Напомним, накануне жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. Сейчас состояние мальчика ухудшилось.
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