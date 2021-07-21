По факту избиения сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело

По факту избиения сына Стаса Пьехи заведено уголовное дело. Видео © СУ СК РФ по Ленинградской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СК по Ленинградской области.

"По факту избиения семилетнего мальчика в Выборгском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью", — уточнила представитель ведомства.

В СКР также добавили, что в настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления.