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По факту избиения сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело

Семилетний ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, есть подозрение на сотрясение мозга. Состояние мальчика ухудшилось.

21 июля, 17:34

Фото © СУ СК РФ по Ленинградской области

По факту избиения сына Стаса Пьехи заведено уголовное дело. Видео © СУ СК РФ по Ленинградской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СК по Ленинградской области.

"По факту избиения семилетнего мальчика в Выборгском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью", — уточнила представитель ведомства.

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В СКР также добавили, что в настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления.

Напомним, накануне жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. Сейчас состояние мальчика ухудшилось.

Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи

Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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