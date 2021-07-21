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Суд арестовал главу ставропольского УГИБДД Сафонова

Под стражей правоохранитель, который проходит по делу о крупных взятках, проведёт по меньшей мере два месяца.

21 июля, 18:13

Фото © LIFE

Суд арестовал главу ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова. Видео © LIFE

Ессентукский городской суд арестовал на два месяца начальника управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Ставрополью Алексея Сафонова, задержанного 20 июля по подозрению в получении взяток на сумму свыше 19 миллионов рублей.

"Сафонов заключён под стражу на два месяца", — заявил судья.

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Напомним, утром 20 июля стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.

Из особняка главы ставропольского УГИБДД изъято более 20 млн рублей наличными

Из особняка главы ставропольского УГИБДД изъято более 20 млн рублей наличными

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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