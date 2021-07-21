Суд арестовал главу ставропольского УГИБДД Сафонова

Ессентукский городской суд арестовал на два месяца начальника управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Ставрополью Алексея Сафонова, задержанного 20 июля по подозрению в получении взяток на сумму свыше 19 миллионов рублей.

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Напомним, утром 20 июля стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.