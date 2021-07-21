Путин и Меркель обсудили "Северный поток – 2" и Украину

По инициативе Берлина состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщила представитель Правительства ФРГ Ульрике Деммер.

В частности, политики обсудили сферу энергетики, затронув газопровод "Северный поток – 2" и транзит газа через Украину. Также канцлер и президент обменялись мнениями по реализации Минских соглашений и урегулированию конфликта в Донбассе.

"Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток – 2". Обсуждались также двусторонние вопросы", — рассказала Деммер.