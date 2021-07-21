НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин и Меркель обсудили "Северный поток – 2" и Украину

В ходе разговора также были затронуты Минские соглашения и ряд двусторонних вопросов.

21 июля, 18:03
<p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

По инициативе Берлина состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщила представитель Правительства ФРГ Ульрике Деммер.

В частности, политики обсудили сферу энергетики, затронув газопровод "Северный поток – 2" и транзит газа через Украину. Также канцлер и президент обменялись мнениями по реализации Минских соглашений и урегулированию конфликта в Донбассе.

"Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток – 2". Обсуждались также двусторонние вопросы", — рассказала Деммер.

Россия предложила провести переговоры по Донбассу в очном формате

Россия предложила провести переговоры по Донбассу в очном формате

В Государственном департаменте США ранее сообщили о переговорах с Украиной по "Северному потоку – 2". Вашингтон будет добиваться того, чтобы Россия не использовала энергетику в качестве "инструмента принуждения" в отношении Киева.

Белый дом назвал дату визита Зеленского в США

Белый дом назвал дату визита Зеленского в США

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Bloomberg выяснил детали сделки между США и Германией по "Северному потоку – 2"

вчера в 18:45

"Текущие, но важные": Путин обсудил с правительством борьбу с пандемией, лесными пожарами и цены на продукты

сегодня в 16:32

Россия предложила провести переговоры по Донбассу в очном формате

сегодня в 17:38

Суд арестовал главу ставропольского УГИБДД Сафонова

сегодня в 18:13

США пригрозили Турции санкциями за приобретение военной техники у России

сегодня в 17:59

Новости партнеров

Layer 1