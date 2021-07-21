Путин и Меркель обсудили "Северный поток – 2" и Украину
В ходе разговора также были затронуты Минские соглашения и ряд двусторонних вопросов.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
По инициативе Берлина состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщила представитель Правительства ФРГ Ульрике Деммер.
В частности, политики обсудили сферу энергетики, затронув газопровод "Северный поток – 2" и транзит газа через Украину. Также канцлер и президент обменялись мнениями по реализации Минских соглашений и урегулированию конфликта в Донбассе.
"Во время телефонного разговора речь шла о реализации Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток – 2". Обсуждались также двусторонние вопросы", — рассказала Деммер.
В Государственном департаменте США ранее сообщили о переговорах с Украиной по "Северному потоку – 2". Вашингтон будет добиваться того, чтобы Россия не использовала энергетику в качестве "инструмента принуждения" в отношении Киева.
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