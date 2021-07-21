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"Может быть, нас власти награждают бюрократизмом": Укупник оценил отмену штампа о браке в паспорте

Говоря о развитии цифровизации, артист не исключил, что в будущем бумажные паспорта и вовсе будут упразднены.

21 июля, 18:48
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<p>Фото © ТАСС / Виктория Вотоновская</p>

Фото © ТАСС / Виктория Вотоновская

Всё идёт к тому, что паспорта в классическом варианте могут отменить. Таким мнением поделился с Лайфом композитор Аркадий Укупник, комментируя новость об отмене паспортных штампов о браке и наличии детей. Укупник — исполнитель очень популярной в конце прошлого века песни, в которой есть строчки: "Я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед загсом свой паспорт".

По мнению Укупника, вряд ли решение отказаться от штампов в паспортах повредит кому-либо. Заслуженный артист России отметил, что цифровизация активно развивается в стране. Он выразил сожаление в связи с вероятным упразднением бумажных паспортов.

"Раз власти решили что-то сделать, то не думаю, что это кому-то повредит. Я думаю, сейчас — с введением QR-кодов, всяких личных кабинетов и вообще цифровизации — всё идёт к тому, что паспорта в таком виде вообще могут отменить. Мне будет жаль, если наш паспорт отменят. Перефразируя Маяковского, может быть, нас власти награждают бюрократизмом", — посетовал Укупник.

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Ранее мы писали, что в России отменили паспортный штамп о браке, из-за чего покупать квартиры стало опаснее. По новому регламенту, такая отметка в паспорте теперь необязательна, но её отсутствие может привести к негативным последствиям. Лайф разобрался, как не получить проблемы.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Юлия Исупова

Юлия Исупова

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