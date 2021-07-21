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Российский режиссёр предупредил о новой схеме мошенничества со взломом "Госуслуг"

Два дня назад Иван Цыбин стал жертвой злоумышленников, которые хакнули его аккаунт на портале, изменили контактные данные и от его имени обратились за микрозаймами "под бешеные проценты".

21 июля, 18:39
<p>Фото © ТАСС / Зотов Алексей</p>

Фото © ТАСС / Зотов Алексей

Режиссёр-постановщик документальных фильмов Первого канала Иван Цыбин стал жертвой мошенников, которые 19 июля взломали его аккаунт на портале госуслуг. Злоумышленники изменили контактные данные и подали от имени мужчины заявки на получение микрозаймов в двух кредитных организациях.

"Начались взломы личных кабинетов на портале госуслуг. Мой личный кабинет был взломан, изменены номер телефона, электронная почта. И якобы от моего имени были отправлены две заявки в микрокредитные организации на получение микрозаймов под бешеные проценты", — рассказал Цыбин на своей странице в "Фейсбуке".

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В произошедшем режиссёр подозревает россиян, отбывающих тюремное заключение.

"Я выяснил, что это новая фишка сидельцев в колониях — они перестают обзванивать людей от имени Сбербанка, поскольку понимают, что эта схема мошенничества уже слишком известна и стала плохо работать. Так они изобрели новую!" — написал Цыбин.

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При этом особое возмущение у режиссёра-постановщика вызвало то, что с помощью "Госуслуг" можно подтвердить личность любому кредитному учреждению и свободно брать займы. Он также заявил, что по факту мошенничества намерен подать заявление в правоохранительные органы, а ещё потребовал от представителей портала связаться с ним и объяснить, каким образом его логин и пароль оказались в распоряжении злоумышленников.

"Со своей стороны подаю заявление в полицию по факту мошенничества на портале госуслуг с требованием расследования, а также на кредитные организации "Вебзайм" и "Займиго". Оставляю за собой право обращения к коллегам из федеральных СМИ для огласки этой истории. Если "Госуслуги" не в состоянии сохранить наши личные данные в тайне, то граждане России должны об этом знать", — подытожил Иван Цыбин.

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Ранее мы писали, что мошенники развели родителей братьев Меладзе на 300 тысяч рублей. Одна из аферисток представилась племянницей стариков и заявила, что попала в беду. После злоумышленница передала трубку "следователю".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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