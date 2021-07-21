Российский режиссёр предупредил о новой схеме мошенничества со взломом "Госуслуг"

Режиссёр-постановщик документальных фильмов Первого канала Иван Цыбин стал жертвой мошенников, которые 19 июля взломали его аккаунт на портале госуслуг. Злоумышленники изменили контактные данные и подали от имени мужчины заявки на получение микрозаймов в двух кредитных организациях.

"Начались взломы личных кабинетов на портале госуслуг. Мой личный кабинет был взломан, изменены номер телефона, электронная почта. И якобы от моего имени были отправлены две заявки в микрокредитные организации на получение микрозаймов под бешеные проценты", — рассказал Цыбин на своей странице в "Фейсбуке".

В произошедшем режиссёр подозревает россиян, отбывающих тюремное заключение.

"Я выяснил, что это новая фишка сидельцев в колониях — они перестают обзванивать людей от имени Сбербанка, поскольку понимают, что эта схема мошенничества уже слишком известна и стала плохо работать. Так они изобрели новую!" — написал Цыбин.

При этом особое возмущение у режиссёра-постановщика вызвало то, что с помощью "Госуслуг" можно подтвердить личность любому кредитному учреждению и свободно брать займы. Он также заявил, что по факту мошенничества намерен подать заявление в правоохранительные органы, а ещё потребовал от представителей портала связаться с ним и объяснить, каким образом его логин и пароль оказались в распоряжении злоумышленников.

"Со своей стороны подаю заявление в полицию по факту мошенничества на портале госуслуг с требованием расследования, а также на кредитные организации "Вебзайм" и "Займиго". Оставляю за собой право обращения к коллегам из федеральных СМИ для огласки этой истории. Если "Госуслуги" не в состоянии сохранить наши личные данные в тайне, то граждане России должны об этом знать", — подытожил Иван Цыбин.