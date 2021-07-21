Трагические кадры из заливаемого смертоносными дождями Китая, который затапливает вместе с людьми

Очевидцы, столкнувшиеся с буйством природы, снимали жуткие кадры и старались помочь друг другу в критические моменты. На этих кадрах видно, как в Чжэнчжоу люди образовали живую цепь, чтобы помочь другим не утонуть в мощном потоке

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Девушка оказалась на грани жизни и смерти, попав в яму, которую заливало водой. На помощь вовремя подоспели прохожие, которые спасли её, рискуя собой

Кадры из видео © Reddit

Бушующие потоки заполнили не только улицы. В том же Чжэнчжоу, столице китайской провинции Хэнань, затопило метро. Люди оказались в ловушке в заблокированных вагонах. В подземке погибло 13 человек. Один из спасшихся пассажиров рассказал о пережитом ужасе в соцсетях, пишет Reuters

Вода дошла мне до груди. Было очень страшно, но больше всего пугала не вода, а то, что воздуха в вагоне становилось всё меньше Выживший в метро

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Улицы превратились в реки с грязной водой, поглотившие десятки автомобилей

Кадры из видео © Reddit

Жители оказывались в западне, застревая в транспорте, пока на них нёсся сметающий всё на своём пути поток

Кадры из видео © Reddit

Наводнение разрушило дороги и разлучило семьи

Кадры из видео © Reddit

За три дня в Чжэнчжоу выпала годовая норма осадков — 640 мм, пишет The Guardian

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Семь человек объявили пропавшими без вести. Народно-освободительная армия Китая выделила больше трёх тысяч солдат для помощи в поисково-спасательных операциях

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А учёные озвучили неутешительные прогнозы. По их мнению, подобные катаклизмы в будущем могут стать более частыми

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