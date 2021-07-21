Трагические кадры из заливаемого смертоносными дождями Китая, который затапливает вместе с людьми
На провинцию Хэнань обрушились "самые сильные за последнюю 1000 лет" дожди, ставшие причиной страшного наводнения, которое уже унесло жизни 25 человек.
Очевидцы, столкнувшиеся с буйством природы, снимали жуткие кадры и старались помочь друг другу в критические моменты. На этих кадрах видно, как в Чжэнчжоу люди образовали живую цепь, чтобы помочь другим не утонуть в мощном потоке
Девушка оказалась на грани жизни и смерти, попав в яму, которую заливало водой. На помощь вовремя подоспели прохожие, которые спасли её, рискуя собой
Бушующие потоки заполнили не только улицы. В том же Чжэнчжоу, столице китайской провинции Хэнань, затопило метро. Люди оказались в ловушке в заблокированных вагонах. В подземке погибло 13 человек. Один из спасшихся пассажиров рассказал о пережитом ужасе в соцсетях, пишет Reuters
Вода дошла мне до груди. Было очень страшно, но больше всего пугала не вода, а то, что воздуха в вагоне становилось всё меньше
Кадры из видео © Weibo
Улицы превратились в реки с грязной водой, поглотившие десятки автомобилей
Жители оказывались в западне, застревая в транспорте, пока на них нёсся сметающий всё на своём пути поток
Наводнение разрушило дороги и разлучило семьи
За три дня в Чжэнчжоу выпала годовая норма осадков — 640 мм, пишет The Guardian
Кадры из видео © Instagram
Семь человек объявили пропавшими без вести. Народно-освободительная армия Китая выделила больше трёх тысяч солдат для помощи в поисково-спасательных операциях
Кадры из видео © Twitter / midiexiang6555
А учёные озвучили неутешительные прогнозы. По их мнению, подобные катаклизмы в будущем могут стать более частыми
Кадры из видео © Twitter / parents4future
Красной нитью между всеми этими катаклизмами идёт глобальное потепление. Такие экстремальные погодные явления, вероятно, в будущем станут более частыми. Правительству необходимо подготовить стратегии адаптации к таким изменениям
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