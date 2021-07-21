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Айза раскрыла реакцию 11-летнего сына на её интимное фото, которое случайно увидел весь Instagram

Блогерша сразу призналась сыну в содеянном, не дожидаясь, пока мальчик узнает обо всём от друзей или из соцсетей.

21 июля, 11:13

Фото © YouTube/Gazgolder

Бывшая жена Гуфа — Айза Долматова — появилась на шоу Басты "Вопрос ребром", где честно ответила на всё, что волнует её поклонников. 36-летней блогерше постоянно припоминают её роды в прямом эфире и слитое в сториз интимное фото, не обошлось и в этот раз. Зрительница поинтересовалась, не будет ли в шоке 11-летний сын Айзы, когда обо всём узнает. На что та ответила просто: "Он уже офигевает".

Видео © YouTube/Gazgolder

Я сказала ему сама. Я сказала ему: "Сэм, твоя мама — конченая неудачница. У меня просто Сэм такой жёсткий. Он очень умный ребёнок, когда с ним разговариваешь — ощущение, что разговариваешь с 40-летним мужчиной. Он суперосознанный и суперадекватный

Айза Долматова

Фото © Instagram/aizalovesam

Фото © Instagram/aizalovesam

Из-за своего взрослого поведения Сэм уже объективно оценивает своих родителей и пребывает в глубоком шоке, призналась Айза. Но он всё равно любит и понимает их. А к ситуации с интимным фото мальчик отнёсся по-философски — он прекрасно знает, как мама до сих пор не может подружиться с новым айфоном и постоянно делает глупые ошибки. Этот снимок предназначался для Олега Майами, с которым тогда встречалась блогерша, но та случайно отправила его в сториз.

Фото © Instagram/aizalovesam

Фото © Instagram/aizalovesam

Другой животрепещущей темой оказался Гуф — одна из зрительниц спросила, изменяла ли когда-нибудь ему Айза. А та не стала юлить и честно ответила, что да. Она пояснила, что неверной она стала уже к концу их отношений, когда всё разваливалось. Но, как бы её ни просили, имён не назвала, намекнув на то, что это были её общие друзья с Гуфом.

Я изменяла ему в самые печальные моменты нашей жизни, когда мы находились уже на грани развода. Если я вам имена скажу, это ничего вам не даст — вы не знаете этих людей

Айза Долматова

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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