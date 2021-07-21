Айза раскрыла реакцию 11-летнего сына на её интимное фото, которое случайно увидел весь Instagram

Бывшая жена Гуфа — Айза Долматова — появилась на шоу Басты "Вопрос ребром", где честно ответила на всё, что волнует её поклонников. 36-летней блогерше постоянно припоминают её роды в прямом эфире и слитое в сториз интимное фото, не обошлось и в этот раз. Зрительница поинтересовалась, не будет ли в шоке 11-летний сын Айзы, когда обо всём узнает. На что та ответила просто: "Он уже офигевает".

Видео © YouTube/Gazgolder

Я сказала ему сама. Я сказала ему: "Сэм, твоя мама — конченая неудачница. У меня просто Сэм такой жёсткий. Он очень умный ребёнок, когда с ним разговариваешь — ощущение, что разговариваешь с 40-летним мужчиной. Он суперосознанный и суперадекватный Айза Долматова

Фото © Instagram/aizalovesam

Из-за своего взрослого поведения Сэм уже объективно оценивает своих родителей и пребывает в глубоком шоке, призналась Айза. Но он всё равно любит и понимает их. А к ситуации с интимным фото мальчик отнёсся по-философски — он прекрасно знает, как мама до сих пор не может подружиться с новым айфоном и постоянно делает глупые ошибки. Этот снимок предназначался для Олега Майами, с которым тогда встречалась блогерша, но та случайно отправила его в сториз.

Фото © Instagram/aizalovesam

Другой животрепещущей темой оказался Гуф — одна из зрительниц спросила, изменяла ли когда-нибудь ему Айза. А та не стала юлить и честно ответила, что да. Она пояснила, что неверной она стала уже к концу их отношений, когда всё разваливалось. Но, как бы её ни просили, имён не назвала, намекнув на то, что это были её общие друзья с Гуфом.