Дуров заявил, что знал о вероятной слежке через программу Pegasus

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал известие о том, что за ним могли следить с помощью шпионской программы Pegasus.

"По крайней мере с 2018 года мне было известно, что один из моих телефонных номеров был включён в список потенциальных объектов таких инструментов слежки (хотя источник из NSO Group это отрицает)", — написал Дуров в телеграм-канале Durov's Channel.

По словам программиста, данный факт его не беспокоил. Он признался, что с 2011 года, когда ещё жил в России, привык к тому, что все его телефоны могут быть взломаны. Дуров добавил, что того, кому удалось бы взломать его устройство, ждало бы разочарование, поскольку там не нашлось бы никакой важной информации.

Ранее The Guardian сообщила о вероятной слежке за Дуровым через программу Pegasus. По данным издания, британский номер программиста с начала 2018 года фигурировал в полученной авторами расследования базе данных с телефонами лиц, интересовавших клиентов NSO Group.