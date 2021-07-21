Супруга российского футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина утверждает, что в конфликте с семилетним сыном певца Стаса Пьехи пыталась защитить собственное имущество и заступиться за своего ребёнка. Об этом сообщает Пятый канал.

Безбородова пояснила в беседе с правоохранителями, что увидела на своём участке спущенный и опрокинутый бассейн. Тогда она вышла его накачать, но у неё не получилось — и женщина ушла в дом. Стоя на кухне, Ирина заметила, что у этого бассейна стоит соседский мальчик и отрывает шланги. Дама сделала ему замечание, а мальчик, со слов Безбородовой, признался, что проткнул бассейн карандашом.

Далее к женщине подошёл дядя мальчика и предложил заклеить бассейн. Безбородова сделала встречное предложение — вернуть деньги за испорченное имущество. Сделка не состоялась. Потом женщина решила обратиться к администратору коттеджного посёлка, чтобы решить этот вопрос. Она ушла, оставив дома годовалого ребёнка, который в этот момент спал. По возвращении Безбородова увидела, как из её дома выходит сын Пьехи.