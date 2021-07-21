"Не устоял на ногах и упал": Жена футбольного арбитра рассказала свою версию конфликта с избиением сына Пьехи
Безбородова утверждает, что испугалась за жизнь собственного годовалого ребёнка — наследник певца якобы мог ему навредить.
Фото © Instagram / knyaginya
Супруга российского футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина утверждает, что в конфликте с семилетним сыном певца Стаса Пьехи пыталась защитить собственное имущество и заступиться за своего ребёнка. Об этом сообщает Пятый канал.
Безбородова пояснила в беседе с правоохранителями, что увидела на своём участке спущенный и опрокинутый бассейн. Тогда она вышла его накачать, но у неё не получилось — и женщина ушла в дом. Стоя на кухне, Ирина заметила, что у этого бассейна стоит соседский мальчик и отрывает шланги. Дама сделала ему замечание, а мальчик, со слов Безбородовой, признался, что проткнул бассейн карандашом.
Далее к женщине подошёл дядя мальчика и предложил заклеить бассейн. Безбородова сделала встречное предложение — вернуть деньги за испорченное имущество. Сделка не состоялась. Потом женщина решила обратиться к администратору коттеджного посёлка, чтобы решить этот вопрос. Она ушла, оставив дома годовалого ребёнка, который в этот момент спал. По возвращении Безбородова увидела, как из её дома выходит сын Пьехи.
"За своего ребёнка ударю кого угодно": Жена футбольного арбитра, бросаясь на камеру, рассказала, как напала на сына Стаса Пьехи
По её словам, она испугалась за жизнь своего ребёнка, ведь Петя якобы мог навредить ему. Тогда женщина взяла за руку мальчика и повела его к матери. По её утверждению, наследник певца не устоял на ногах и упал на колени. Далее произошёл конфликт, в ходе которого дядя мальчика якобы начал толкать Безбородову. В этот момент, по признанию Безбородовой, она потеряла контроль над ситуацией и зацепила рукой бабушку Пети. После этого Ирина почувствовала толчок в спину, из-за которого чуть не упала. По её словам, её толкнул дядя мальчика.
Напомним, накануне жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. Сейчас сын Пьехи лежит в больнице, его состояние ухудшилось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Комментариев: 0