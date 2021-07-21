Российский врач рассказала о новых симптомах коронавируса

CоViD-19 становится всё опаснее. Вирус стал больше поражать центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. Пациенты чаще жалуются на тревожное состояние, болезнь у них развивается стремительнее. О том, что ещё нужно знать о симптомах коронавирусной инфекции, рассказала главный врач городской больницы № 20 Северной столицы Татьяна Суровцева в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Эксперт отметила, что за время работы с СоViD-19 не было выявлено кардинальных изменений в клиническом течении заболевания. Сейчас оно, как правило, начинается с подъёма температуры тела на фоне выраженной слабости, как и год назад.

"Однако сейчас мы с коллегами замечаем, что вирус стал сильнее поражать центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему. У больных часто наблюдается выраженная тревога, страдает психический статус. Болезнь стала порой развиваться более стремительно. Например, сегодня поражение лёгких может быть 10%, а завтра — уже 90%", — рассказала Татьяна Суровцева.

По её словам, фармакотерапия далеко шагнула вперёд, врачи могут выбирать даже из самых дефицитных и дорогостоящих препаратов.

"Сейчас мы научились работать с CоViD-19 гораздо эффективнее, но, к сожалению, болезнь часто протекает тяжело. Также мы замечаем, что даже у близких людей инфекция протекает по-разному, в зависимости от хронических заболеваний и индивидуальных особенностей каждого человека. Очень тяжело стали болеть и молодые пациенты", — отметила медик.

Татьяна Суровцева уточнила, что симптомы текущей волны, о которых ведут речь врачи, а именно диарея, тошнота, рвота, головокружение, наблюдались у пациентов и в первую волну, но не так часто.

"Возможно, эти симптомы сейчас встречаются чаще. Наша иммунная система просто не справляется с таким стремительным развитием инфекции", — считает доктор.

В своих рекомендациях медицинский специалист указала, на какие симптомы надо обращать внимание и сразу обращаться к врачу. Она отметила высокую температуру на фоне полного благополучия. При этом у заражённых ковидом часто отсутствуют насморк, кашель и дыхательная недостаточность.

"Вызывать врача нужно сразу — инфекция слишком стремительно развивается, важно не упускать время, а болезнь у всех протекает по-разному", — напомнила Суровцева.