Зеленский подписал закон о коренных народах, где не упоминаются русские

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины". Об этом говорится на официальном сайте украинского президента.

Закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки. В сообщении подчёркивается, что эти народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основополагающими свободами.

Примечательно, что русских в этом перечне нет. Документ вступает в силу со дня его опубликования.