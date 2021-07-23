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Россиянин Гассиев нокаутировал немца Валлиша в четвёртом раунде боя в Москве

Боксёр, на счету которого теперь 28 побед, завоевал титул чемпиона Азии по версии WBA.

22 июля, 22:22

Российский тяжеловес Мурат Гассиев победил немца Михаэля Валлиша на боксёрском вечере в Москве техническим нокаутом в четвёртом раунде и завоевал титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Изначально соперником россиянина должен был стать другой немец — Эркан Тепер, но у него выявили коронавирус. 27-летний Гассиев одержал свою 28-ю победу (21 из них нокаутом) при одном поражении. У 35-летнего Валлиша 22 победы (15 нокаутом) и пять поражений (четыре нокаутом).

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В соглавном бою вечера россиянина Эдгара Гукасяна дисквалифицировали за запрещённый удар головой в поединке против Рикардо Рубена Виллалбы из Аргентины.

Напомним, в своём предыдущем бою Мурат Гассиев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над албанцем Нури Сефери.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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