Россиянин Гассиев нокаутировал немца Валлиша в четвёртом раунде боя в Москве

Российский тяжеловес Мурат Гассиев победил немца Михаэля Валлиша на боксёрском вечере в Москве техническим нокаутом в четвёртом раунде и завоевал титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Изначально соперником россиянина должен был стать другой немец — Эркан Тепер, но у него выявили коронавирус. 27-летний Гассиев одержал свою 28-ю победу (21 из них нокаутом) при одном поражении. У 35-летнего Валлиша 22 победы (15 нокаутом) и пять поражений (четыре нокаутом).

В соглавном бою вечера россиянина Эдгара Гукасяна дисквалифицировали за запрещённый удар головой в поединке против Рикардо Рубена Виллалбы из Аргентины.