Космонавты с МКС поддержали российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио. Видео © Twitter / roscosmos

Космонавты "Роскосмоса" с борта Международной космической станции (МКС) поддержали российских спортсменов в преддверии летних Олимпийских игр в Токио. Олег Новицкий и Пётр Дубров пожелали атлетам удачи и отметили, что Олимпиада — особое испытание для всех спортсменов, в первую очередь — для представителей нашей страны.

"Мы все гордимся флагом и гимном нашей родины, и они всегда будут в ваших сердцах: и когда вы будете идти по дорожке олимпийского стадиона, и когда вы будете стоять на подиуме", — сказал Дубров в видео, опубликованном в твиттер-аккаунте "Роскосмоса".

Новицкий добавил, что самой большой наградой являются любовь и уважение соотечественников. Он подчеркнул, что космонавты, как и миллионы других любителей спорта, будут верить в силу и волю российских спортсменов и в то, что никто и ничто не остановит их на пути к медалям.