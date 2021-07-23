Космонавты с МКС поддержали российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио
Олег Новицкий и Пётр Дубров отметили, что, как и миллионы других любителей спорта, будут верить в силу и волю атлетов и в то, что никто и ничто не остановит их на пути к медалям.
Космонавты с МКС поддержали российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио. Видео © Twitter / roscosmos
Космонавты "Роскосмоса" с борта Международной космической станции (МКС) поддержали российских спортсменов в преддверии летних Олимпийских игр в Токио. Олег Новицкий и Пётр Дубров пожелали атлетам удачи и отметили, что Олимпиада — особое испытание для всех спортсменов, в первую очередь — для представителей нашей страны.
"Мы все гордимся флагом и гимном нашей родины, и они всегда будут в ваших сердцах: и когда вы будете идти по дорожке олимпийского стадиона, и когда вы будете стоять на подиуме", — сказал Дубров в видео, опубликованном в твиттер-аккаунте "Роскосмоса".
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Новицкий добавил, что самой большой наградой являются любовь и уважение соотечественников. Он подчеркнул, что космонавты, как и миллионы других любителей спорта, будут верить в силу и волю российских спортсменов и в то, что никто и ничто не остановит их на пути к медалям.
XXXII летние Олимпийские игры откроются в Токио 23 июля. Завершатся соревнования 8 августа. Стоит отметить, что состязания начались до официального открытия. Так, в футбольном турнире уже произошла первая сенсация. Звёздная сборная Испании не смогла обыграть Египет.
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