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Организаторы Олимпиады в Токио "оставили" Украину без Крыма

Власти Незалежной уже поручили посольству страны в Японии разобраться в сложившейся ситуации.

22 июля, 14:03

Скриншот © Olympics.com

Скриншот © Olympics.com

Скриншот © Olympics.com

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира, на которой проведена граница между Украиной и полуостровом Крым.

Именно такую карту можно увидеть во вкладке Cheer Zone, в разделе "Расписание и результаты". Там видно, что между материковой частью Незалежной и Крымом проведена граница. Незамеченным на Украине это остаться не могло, и МИД страны уже поручил посольству в Японии разобраться в данном инциденте.

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Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. И, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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