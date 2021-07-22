Организаторы Олимпиады в Токио "оставили" Украину без Крыма

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На официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира, на которой проведена граница между Украиной и полуостровом Крым.

Именно такую карту можно увидеть во вкладке Cheer Zone, в разделе "Расписание и результаты". Там видно, что между материковой частью Незалежной и Крымом проведена граница. Незамеченным на Украине это остаться не могло, и МИД страны уже поручил посольству в Японии разобраться в данном инциденте.