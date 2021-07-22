Организаторы Олимпиады в Токио "оставили" Украину без Крыма
Власти Незалежной уже поручили посольству страны в Японии разобраться в сложившейся ситуации.
Скриншот © Olympics.com
Скриншот © Olympics.com
На официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира, на которой проведена граница между Украиной и полуостровом Крым.
Именно такую карту можно увидеть во вкладке Cheer Zone, в разделе "Расписание и результаты". Там видно, что между материковой частью Незалежной и Крымом проведена граница. Незамеченным на Украине это остаться не могло, и МИД страны уже поручил посольству в Японии разобраться в данном инциденте.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. И, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Комментариев: 0