Бразилия чуть не упустила победу над Германией на старте футбольного турнира на Олимпиаде
Ранее Мексика сумела уверенно расправиться с Францией, а мощная испанская команда не смогла переиграть Египет.
Фото © Twitter / Olympics
Сборная Бразилии по футболу не без проблем сумела обыграть Германию на старте футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.
Ещё до перерыва хет-трик оформил форвард бразильцев Ришарлисон. Однако во второй половине матча немцы начали давить соперника, что привело к двум голам: сначала забил Амири, а после — Рагнар Ахе. В добавленное время точку в игре поставил бразилец Паулиньо. В итоге — 4:2. Это первая победа бразильцев на Олимпиаде.
Добавим, что соперниками Бразилии и Германии на групповом этапе являются команды Саудовской Аравии и Кот-д'Ивуара.
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