Бразилия чуть не упустила победу над Германией на старте футбольного турнира на Олимпиаде

Сборная Бразилии по футболу не без проблем сумела обыграть Германию на старте футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

Ещё до перерыва хет-трик оформил форвард бразильцев Ришарлисон. Однако во второй половине матча немцы начали давить соперника, что привело к двум голам: сначала забил Амири, а после — Рагнар Ахе. В добавленное время точку в игре поставил бразилец Паулиньо. В итоге — 4:2. Это первая победа бразильцев на Олимпиаде.