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Сенсация на старте: Сборная Испании по футболу сыграла вничью с Египтом на Олимпиаде в Токио

В стартовом составе европейской команды на поле вышли шесть игроков, выступавших на Евро-2020.

22 июля, 10:45
<p>Фото © ТАСС / Michael Kappeler / dpa</p>

Фото © ТАСС / Michael Kappeler / dpa

Мужской футбольный турнир на Олимпиаде в Токио стартовал матчем сборных Испании и Египта. Встреча завершилась вничью — 0:0.

В стартовом составе сборной Испании на поле вышли шесть футболистов, принимавших участие в Евро-2020. В их число вошли вратарь Унаи Симон, защитники Пау Торрес и Эрик Гарсия, хавбек Педри, а также нападающие Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.

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В группе C олимпийского турнира помимо Испании и Египта сыграют команды Аргентины и Австралии. Для выхода в четвертьфинал нужно занять место не ниже второго.

Церемония открытия Олимпиады запланирована на пятницу, 23 июля. Она должна начаться в 14:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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