Мужской футбольный турнир на Олимпиаде в Токио стартовал матчем сборных Испании и Египта. Встреча завершилась вничью — 0:0.

В стартовом составе сборной Испании на поле вышли шесть футболистов, принимавших участие в Евро-2020. В их число вошли вратарь Унаи Симон, защитники Пау Торрес и Эрик Гарсия, хавбек Педри, а также нападающие Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.

В группе C олимпийского турнира помимо Испании и Египта сыграют команды Аргентины и Австралии. Для выхода в четвертьфинал нужно занять место не ниже второго.