Сенсация на старте: Сборная Испании по футболу сыграла вничью с Египтом на Олимпиаде в Токио
В стартовом составе европейской команды на поле вышли шесть игроков, выступавших на Евро-2020.
Фото © ТАСС / Michael Kappeler / dpa
Мужской футбольный турнир на Олимпиаде в Токио стартовал матчем сборных Испании и Египта. Встреча завершилась вничью — 0:0.
В стартовом составе сборной Испании на поле вышли шесть футболистов, принимавших участие в Евро-2020. В их число вошли вратарь Унаи Симон, защитники Пау Торрес и Эрик Гарсия, хавбек Педри, а также нападающие Дани Ольмо и Микель Оярсабаль.
В группе C олимпийского турнира помимо Испании и Египта сыграют команды Аргентины и Австралии. Для выхода в четвертьфинал нужно занять место не ниже второго.
Церемония открытия Олимпиады запланирована на пятницу, 23 июля. Она должна начаться в 14:00 по московскому времени.
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