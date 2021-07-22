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Определились соперники российских теннисистов на Олимпиаде в Токио

Соревнования по теннису стартуют в японской столице в субботу, 24 июля.

22 июля, 09:11
<p>Даниил Медведев (в центре) и Карен Хачанов (крайний справа). Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DaniilMedwed/status/1417092250534748160/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daniil Medvedev</a></p>

Даниил Медведев (в центре) и Карен Хачанов (крайний справа). Фото © Twitter / Daniil Medvedev

В Токио прошла жеребьёвка олимпийского теннисного турнира. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в первом круге сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Андрей Рублёв стартует на Олимпиаде матчем с хозяином корта Кеи Нисикори, Карен Хачанов — с ещё одним японцем Йосихито Нишиокой, Аслан Карацев — с американцем Томми Полом.

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В женском одиночном разряде Анастасия Павлюченкова в первом круге встретится с Сарой Эррани из Италии. Вероника Кудерметова стартует матчем с испанкой Гарбинье Мугурусой, Елена Веснина — с Алёной Остапенко из Латвии, Екатерина Александрова — с бельгийкой Элизой Мертенс.

Церемония открытия Олимпиады должна состояться в пятницу, 23 июля. На спортивных аренах планируется разыграть 339 комплектов медалей, что станет рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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