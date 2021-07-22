Определились соперники российских теннисистов на Олимпиаде в Токио

В Токио прошла жеребьёвка олимпийского теннисного турнира. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в первом круге сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Андрей Рублёв стартует на Олимпиаде матчем с хозяином корта Кеи Нисикори, Карен Хачанов — с ещё одним японцем Йосихито Нишиокой, Аслан Карацев — с американцем Томми Полом.

В женском одиночном разряде Анастасия Павлюченкова в первом круге встретится с Сарой Эррани из Италии. Вероника Кудерметова стартует матчем с испанкой Гарбинье Мугурусой, Елена Веснина — с Алёной Остапенко из Латвии, Екатерина Александрова — с бельгийкой Элизой Мертенс.