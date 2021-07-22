НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Режиссёра церемонии открытия Олимпиады уволили из-за шутки про холокост

Отвечать ему пришлось за выступление более чем 20-летней давности, когда он ещё был молодым комиком.

22 июля, 04:42
<p>Кадр из скандального выступления комика. Кадр из видео на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=aDWmJZtTqNU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a></p>

Кадр из скандального выступления комика. Кадр из видео на YouTube

В Японии лишился своего поста режиссёр церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио 48-летний Кентаро Кобаяси. Причиной стала его давняя шутка — в молодости, будучи комиком, он высмеял холокост и позволял себе антисемитские шутки. Об этом сообщает газета Mainichi Shimbun.

Скандал разразился, когда в Интернете появилась видеозапись того выступления от 1998 года. Кобаяси предлагал "поиграть в холокост" и разбрасывал нарезанных из бумаги человечков. Режиссёр сам ушёл со своего поста и извинился.

"Как многие отметили, мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения", — заявил Кобаяси.

Не только синхронистки и "художницы": От кого нам ждать побед на Олимпиаде в Токио

Не только синхронистки и "художницы": От кого нам ждать побед на Олимпиаде в Токио

Ранее Лайф рассказывал, что в Токио допустили отмену Олимпиады в последний момент.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Сеть утекли личные данные волонтёров и покупателей билетов на ОИ в Японии

вчера в 13:27

"Потеря для команды": Глава ОКР прокомментировал непопадание на Олимпиаду пловца Бородина из-за коронавируса

вчера в 16:01

Китай отказался помогать ВОЗ в новом поиске источников коронавируса

сегодня в 04:57

Минтруд предложил платить россиянам за переезд ради работы

сегодня в 04:30

Штраф за телефон в руках водителя предложено повысить в несколько раз

сегодня в 04:23

Новости партнеров

Layer 1