Режиссёра церемонии открытия Олимпиады уволили из-за шутки про холокост

В Японии лишился своего поста режиссёр церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио 48-летний Кентаро Кобаяси. Причиной стала его давняя шутка — в молодости, будучи комиком, он высмеял холокост и позволял себе антисемитские шутки. Об этом сообщает газета Mainichi Shimbun.

Скандал разразился, когда в Интернете появилась видеозапись того выступления от 1998 года. Кобаяси предлагал "поиграть в холокост" и разбрасывал нарезанных из бумаги человечков. Режиссёр сам ушёл со своего поста и извинился.

"Как многие отметили, мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения", — заявил Кобаяси.