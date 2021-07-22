Институт в Ухани резко ответил на подозрения в создании коронавируса

Уханьский институт вирусологии до 31 декабря 2019 года никогда не сталкивался с коронавирусом и не синтезировал его, заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин. Он отметил также, что среди сотрудников никогда никто не болел CoViD-19.

"До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с CoViD-19. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, не создавал и не допускал утечки CoViD-19. В-третьих, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался CoViD-19", — цитирует Юань Чжимина РИА "Новости".

Он подчеркнул, что на данный момент нет ни одного доказательства, подтверждающего искусственное происхождение вируса или его утечку из лаборатории. И на этот счёт существует экспертное заявление. Юань Чжимин также отметил, что в учёном сообществе есть общее убеждение в естественном происхождении CoViD-19. В связи с чем сообщения американских СМИ о заражении трёх сотрудников в ноябре 2019-го — "полная бессмыслица", заявил специалист института в Ухани.