Власти украинского города Новомиргород рассказали, откуда появилось название местной школьной баскетбольной команды "Гитлеровцы". Она приняла участие в соревнованиях во время празднования Дня города.

"Во время рассмотрения ситуации было выяснено, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, поэтому дети не увидели в названии "Гитлеровцы" ничего неприличного, а хотели "произвести впечатление", — написал мэр города Игорь Забажан на своей странице в "Фейсбуке".

Произвести впечатление у ребят действительно получилось. На ситуацию обратили внимание не только представители местных властей, но и рядовые жители города. Например, уроженец Новомиргорода экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский подумал, что ослышался, когда со сцены прозвучало название команды.

"Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает", — написал Немировский.

Кроме того, мужчина предположил, что такими темпами в следующем году в городе будут отмечать день рождения Адольфа Гитлера.