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Депутат Рады назвал Украину колыбелью фашизма в Европе

Нардеп отметил, что не удивится, если власти Незалежной начали обсуждать "на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских".

11 июля, 04:02

Фото © Pixabay

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива резко высказался в адрес президента страны Владимира Зеленского и обвинил его в поддержке националистических настроений в стране. Своё мнение парламентарий выразил в телеграм-канале.

Нардеп напомнил о заявлении секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал украинского лидера "первым президентом национал-патриотом".

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"Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!" — подчеркнул Кива.

Ранее сообщалось, что в Польше уличили Украину в симпатиях к нацистам. Всё из-за нынешних действий официального Киева.

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Также Лайф рассказывал, что недавно Рада приняла закон о коренных народах Украины — и русские среди них не значатся. Президент РФ Владимир Путин заявил, что исключение русских из этого списка не просто выглядит "некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории. В Госдуме также осудили этот шаг Киева и призвали ЕС поступить таким же образом. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, указали депутаты.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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