Депутат Рады назвал Украину колыбелью фашизма в Европе

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива резко высказался в адрес президента страны Владимира Зеленского и обвинил его в поддержке националистических настроений в стране. Своё мнение парламентарий выразил в телеграм-канале.

Нардеп напомнил о заявлении секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал украинского лидера "первым президентом национал-патриотом".

"Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!" — подчеркнул Кива.

Ранее сообщалось, что в Польше уличили Украину в симпатиях к нацистам. Всё из-за нынешних действий официального Киева.