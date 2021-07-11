Депутат Рады назвал Украину колыбелью фашизма в Европе
Нардеп отметил, что не удивится, если власти Незалежной начали обсуждать "на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских".
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Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива резко высказался в адрес президента страны Владимира Зеленского и обвинил его в поддержке националистических настроений в стране. Своё мнение парламентарий выразил в телеграм-канале.
Нардеп напомнил о заявлении секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал украинского лидера "первым президентом национал-патриотом".
"Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!" — подчеркнул Кива.
Ранее сообщалось, что в Польше уличили Украину в симпатиях к нацистам. Всё из-за нынешних действий официального Киева.
Также Лайф рассказывал, что недавно Рада приняла закон о коренных народах Украины — и русские среди них не значатся. Президент РФ Владимир Путин заявил, что исключение русских из этого списка не просто выглядит "некорректно, смешно и глупо", но и не соответствует истории. В Госдуме также осудили этот шаг Киева и призвали ЕС поступить таким же образом. Внесённый Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, указали депутаты.
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