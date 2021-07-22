Байден признался, что почувствовал себя президентом только "сидя напротив Путина"
По его словам, тогда он впервые почувствовал, что находится "в администрации, которая является лидером свободного мира".
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Полное осознание того, что Джо Байден является президентом США, пришло к нему только во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом Байден признался на встрече с общественностью в городе Цинциннати (штат Огайо).
"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю о чём-то, то могу это сделать. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира", — сказал Байден.
Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.
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