Байден признался, что почувствовал себя президентом только "сидя напротив Путина"

Полное осознание того, что Джо Байден является президентом США, пришло к нему только во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В этом Байден признался на встрече с общественностью в городе Цинциннати (штат Огайо).

"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю о чём-то, то могу это сделать. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира", — сказал Байден.