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Россиянам дали четыре совета по сокращению долговой нагрузки

Во время пандемии долговые обязательства ощущаются острее и обременяют семейный бюджет сильнее, чем в обычных условиях.

22 июля, 02:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Существуют способы, которые сократят долговую нагрузку и уменьшат размеры выплат по различным кредитам. О них рассказала аттестованный Центробанком специалист финансового рынка, основательница "Школы финансовых советников" Виктория Шерстобитова.

В беседе с радио Sputnik она назвала четыре шага, которые могут значительно улучшить ситуацию с семейным бюджетом. Для начала, согласно советам специалиста, нужно составить список всех своих задолженностей и проанализировать их.

"Нужно просто сесть и выписать, какие кредиты и кредитные карты есть, какие банки, ставки, чтобы посмотреть, какой из кредитов даёт самую большую нагрузку и "тащит" на долговое дно больше всего", — сказала Шерстобитова.

Второй шаг — постараться быстрее погасить все задолженности с максимальным процентом. Третий — по возможности уменьшить проценты по кредитам, в основном с помощью рефинансирования.

"Если вы брали ипотеку пять-семь лет назад со ставкой 15%, можно найти другой банк, снизить проценты, уменьшить платежи по кредиту", — добавила специалист.

Четвёртый шаг — попытаться изменить отношение к деньгам. По мнению эксперта, в большинстве случаев люди берут кредиты из-за особенностей своего мышления.

"У нас идёт пропаганда не накопления средств, а потребления, поэтому важно работать с мышлением", заключила Виктория Шерстобитова.

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В конце мая сообщалось, что россияне набрали рекордный объём долгов по кредиткам. Общий объём задолженности по ним второй месяц подряд держится выше одного триллиона рублей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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