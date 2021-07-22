Россиянам дали четыре совета по сокращению долговой нагрузки

Существуют способы, которые сократят долговую нагрузку и уменьшат размеры выплат по различным кредитам. О них рассказала аттестованный Центробанком специалист финансового рынка, основательница "Школы финансовых советников" Виктория Шерстобитова.

В беседе с радио Sputnik она назвала четыре шага, которые могут значительно улучшить ситуацию с семейным бюджетом. Для начала, согласно советам специалиста, нужно составить список всех своих задолженностей и проанализировать их.

"Нужно просто сесть и выписать, какие кредиты и кредитные карты есть, какие банки, ставки, чтобы посмотреть, какой из кредитов даёт самую большую нагрузку и "тащит" на долговое дно больше всего", — сказала Шерстобитова.

Второй шаг — постараться быстрее погасить все задолженности с максимальным процентом. Третий — по возможности уменьшить проценты по кредитам, в основном с помощью рефинансирования.

"Если вы брали ипотеку пять-семь лет назад со ставкой 15%, можно найти другой банк, снизить проценты, уменьшить платежи по кредиту", — добавила специалист.

Четвёртый шаг — попытаться изменить отношение к деньгам. По мнению эксперта, в большинстве случаев люди берут кредиты из-за особенностей своего мышления.

"У нас идёт пропаганда не накопления средств, а потребления, поэтому важно работать с мышлением", — заключила Виктория Шерстобитова.