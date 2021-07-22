"Море перегрелось": Синоптик рассказал о температуре воды на курортах Чёрного моря
Впрочем, на фоне Азовского оно сейчас может показаться холодным. Там вода как в Сингапурском проливе.
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Температура моря в Сочи, Анапе и Геленджике достигла 28 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А вот в Ейске и Бердянске на Азовском море вода прогрелась до показателей Сингапурского пролива — 29–31 градуса тепла.
"В Алуште, Евпатории, Ялте температура воды составляет 26 градусов. В Феодосии, Туапсе — 27 градусов, а в Сочи, Анапе и Геленджике море "перегрелось" — аж 28 градусов", — рассказал Вильфанд ТАСС.
В Калининграде же температура воды по-прежнему составляет 23 градуса.
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