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"Море перегрелось": Синоптик рассказал о температуре воды на курортах Чёрного моря

Впрочем, на фоне Азовского оно сейчас может показаться холодным. Там вода как в Сингапурском проливе.

22 июля, 02:41
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/massalim/4662780391/in/photolist-872Yan-hqXaqW-2hAB5Up-qr3rrL-2ajZhAC-ozEaJc-MTWF5S-2hAygkH-QoPUXU-FCkVPD-fUpAQo-82NzfC-2hABnxz-9WR9ei-cHp7fm-opnziD-fkFVbw-nATrmw-aeDwqw-rFBckj-dPs6sh-cEAGjU-jTgSmg-cEBhUA-cKi8V3-NQNh3d-AHrswz-aPeak8-n198Qk-h7X9WM-2hAB5Vm-P7cWZB-MPm83W-Nr8Hzg-2hAC2wB-N6dHCG-NXBt6Y-cNwseb-876jnm-A9ZV6e-jTj9iw-86ZWne-h99euC-MQjzk6-4MXNTw-DdPwz-ACDVxY-hN3XxD-Pd5YwB-h9eacj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Maxim Massalitin</a></p>

Фото © flickr / Maxim Massalitin

Температура моря в Сочи, Анапе и Геленджике достигла 28 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А вот в Ейске и Бердянске на Азовском море вода прогрелась до показателей Сингапурского пролива — 29–31 градуса тепла.

"В Алуште, Евпатории, Ялте температура воды составляет 26 градусов. В Феодосии, Туапсе — 27 градусов, а в Сочи, Анапе и Геленджике море "перегрелось" — аж 28 градусов", — рассказал Вильфанд ТАСС.

В Калининграде же температура воды по-прежнему составляет 23 градуса.

Вильфанд: Бархатный сезон на курортах России будет короче, чем в 2020 году

Вильфанд: Бархатный сезон на курортах России будет короче, чем в 2020 году

Ранее Лайф сообщал, что в нескольких регионах россиян ждёт опасная погода на этой неделе.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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