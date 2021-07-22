НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Опасную погоду в нескольких регионах России спрогнозировали метеорологи

В некоторых областях на смену жаре придёт похолодание, которое будут сопровождаться дождями и сильным ветром.

21 июля, 22:21
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/liendain/44604467512/in/photolist-2aXxycj-MgWHC8-E7MoX1-2eEf4TQ-9XHdHy-5t7s13-5sfsyJ-FHWjCx-24izx3E-2eWNY6V-VtpAzW-2dy1Dik-hGp8m5-2eiGp35-hGp8ss-2dQT9b3-hGpBau-hGp8q3-hGpU6T-hGpTNZ-DPhfM8-2fdotG2-5waZqZ-fnBWiB-25UscGn-6E24ti-6E34uk-8rqwXx-2eEeXtq-23LQ9Hp-5sWHSv-EnBJt8-8prEpk-5sR2iv-s1rwtD-2fqGBiB-C65Y8C-5sVpH9-Zot6ub-2eJR2ga-5sQuDV-5woGJ9-24ASjyz-6DS1mc-2dhenSQ-rGHysk-qPMiut-r3yi1B-2aRq46-24kkBh6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Liendain</a></p>

Фото © flickr / Liendain

В центральной части России, на юге страны и в Поволжье 22 и 23 июля синоптики прогнозируют интенсивные ливневые дожди, грозы и сильный ветер до 20 м/с. В ряде регионов ситуация будет даже опасной — там непогода совпадёт с жарой и градом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крыму 22 июля очень сильный дождь будет, гроза, даже крупный град и ветер до 20–25 м/с. Это неблагоприятная погода, сильный дождь и крупный град — это действительно опасно", — рассказал синоптик ТАСС.

Жара до 42 градусов, а затем сильный дождь с грозой и ветер до 27 м/с ждёт Волгоградскую область. В Ростовской области аналогичная ситуация, но сильный дождь с грозой начнётся уже 22 июля во второй половине дня. В Краснодарском крае — жара до 36–40 градусов и так же дождь с грозой начнётся уже 22-го числа.

Сложная и опасная погода также ожидает практически все республики Северного Кавказа 22–23 июля. В Ингушской, Чеченской республиках — жара 40–42 градуса, на смену которой придёт сильный дождь, ветер с грозой. Похожая картина, по словам синоптика, будет в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.

В четверг непогода с дождями и градом прогнозируется и в ряде регионов Центральной России. 22 июля — в Курской, Тамбовской, Белгородской областях. В Воронежской области после сильной жары тоже будет сильный дождь, гроза, ветер до 16–20 м/с.

В Карелии из-за масштабных природных пожаров объявлен режим ЧС

В Карелии из-за масштабных природных пожаров объявлен режим ЧС

Ранее Лайф рассказывал о последствиях аномальной жары, создавших в ряде регионов ЧС. Так, в Якутске заполыхали лесные пожары. Президент России Владимир Путин отметил, что в этом году вряд ли можно было бы в принципе избежать этой беды.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Синоптик рассказал, когда в Московском регионе вновь потеплеет

сегодня в 20:32

Жителей европейской части России предупредили о резком снижении температуры

сегодня в 04:25

Сотрудники метро Казани попались на майнинге криптовалют за счёт предприятия

сегодня в 21:03

В Саудовской Аравии отвергли обвинения в шпионаже через программу Pegasus

сегодня в 22:46

Американские СМИ указали на серьёзную угрозу НАТО в случае войны с Россией

сегодня в 22:39

Новости партнеров

Layer 1