Опасную погоду в нескольких регионах России спрогнозировали метеорологи

В центральной части России, на юге страны и в Поволжье 22 и 23 июля синоптики прогнозируют интенсивные ливневые дожди, грозы и сильный ветер до 20 м/с. В ряде регионов ситуация будет даже опасной — там непогода совпадёт с жарой и градом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крыму 22 июля очень сильный дождь будет, гроза, даже крупный град и ветер до 20–25 м/с. Это неблагоприятная погода, сильный дождь и крупный град — это действительно опасно", — рассказал синоптик ТАСС.

Жара до 42 градусов, а затем сильный дождь с грозой и ветер до 27 м/с ждёт Волгоградскую область. В Ростовской области аналогичная ситуация, но сильный дождь с грозой начнётся уже 22 июля во второй половине дня. В Краснодарском крае — жара до 36–40 градусов и так же дождь с грозой начнётся уже 22-го числа.

Сложная и опасная погода также ожидает практически все республики Северного Кавказа 22–23 июля. В Ингушской, Чеченской республиках — жара 40–42 градуса, на смену которой придёт сильный дождь, ветер с грозой. Похожая картина, по словам синоптика, будет в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.

В четверг непогода с дождями и градом прогнозируется и в ряде регионов Центральной России. 22 июля — в Курской, Тамбовской, Белгородской областях. В Воронежской области после сильной жары тоже будет сильный дождь, гроза, ветер до 16–20 м/с.