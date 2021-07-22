Пентагон заявил о выводе войск из Афганистана почти на 95%

Вывод американских войск из Афганистана почти закончен. Военные базы за пределами Кабула переданы партнёрам. Об этом на брифинге для журналистов сказал председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

По его словам, американские войска "менее чем за три месяца" смогли "почти на 95% завершить вывод".

"Кроме того, все военные базы за пределами Кабула были полностью переданы Министерству обороны Афганистана и силам безопасности Афганистана", — сказал генерал Марк Милли.