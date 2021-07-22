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Пентагон заявил о выводе войск из Афганистана почти на 95%

На это американским военным понадобилось три месяца. Изначально планировалось, что операция будет завершена к сентябрю этого года.

21 июля, 21:36
<p>Фото © ТАСС / AP / JALIL REZAYEE</p>

Фото © ТАСС / AP / JALIL REZAYEE

Вывод американских войск из Афганистана почти закончен. Военные базы за пределами Кабула переданы партнёрам. Об этом на брифинге для журналистов сказал председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

По его словам, американские войска "менее чем за три месяца" смогли "почти на 95% завершить вывод".

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"Кроме того, все военные базы за пределами Кабула были полностью переданы Министерству обороны Афганистана и силам безопасности Афганистана", — сказал генерал Марк Милли.

Ранее в Кремле назвали крайне тревожной ситуацию в Афганистане. Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте с партнёрами по ОДКБ и со странами, граничащими с республикой.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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