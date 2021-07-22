Сотрудники метро Казани попались на майнинге криптовалют за счёт предприятия

Сотрудников казанского "Метроэлектротранса" заподозрили в несанкционированной установке оборудования для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции. Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" (часть 1 статья 285 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Татарстану.

По данным Следственного комитета, фермы для майнинга нынешние фигуранты дела установили в марте этого года. За всё это время оборудование потребило электроэнергию на сумму более 352 тысяч рублей, счёт пришлось оплачивать "Метроэлектротрансу".