Сотрудники метро Казани попались на майнинге криптовалют за счёт предприятия
Оборудование потребило энергию на сумму более 350 тысяч рублей. Подозреваемые признались, что хотели заработать за чужой счёт.
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Сотрудников казанского "Метроэлектротранса" заподозрили в несанкционированной установке оборудования для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции. Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" (часть 1 статья 285 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Татарстану.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего главного инженера МУП "Метроэлектротранс" города Казани и 32-летнего директора службы энергохозяйства наземного транспорта вышеназванной организации", — пишет региональное управление СКР.
По данным Следственного комитета, фермы для майнинга нынешние фигуранты дела установили в марте этого года. За всё это время оборудование потребило электроэнергию на сумму более 352 тысяч рублей, счёт пришлось оплачивать "Метроэлектротрансу".
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержали главу управления ГИБДД, а также ещё 35 сотрудников. По версии следствия, они зарабатывали на транзите сельхозпродукции. Денег хватало — главный автоинспектор региона Алексей Сафонов жил в "золотом дворце".
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