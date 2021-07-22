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Сотрудники метро Казани попались на майнинге криптовалют за счёт предприятия

Оборудование потребило энергию на сумму более 350 тысяч рублей. Подозреваемые признались, что хотели заработать за чужой счёт.

21 июля, 21:03
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Сотрудников казанского "Метроэлектротранса" заподозрили в несанкционированной установке оборудования для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции. Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" (часть 1 статья 285 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Татарстану.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего главного инженера МУП "Метроэлектротранс" города Казани и 32-летнего директора службы энергохозяйства наземного транспорта вышеназванной организации", — пишет региональное управление СКР.

По данным Следственного комитета, фермы для майнинга нынешние фигуранты дела установили в марте этого года. За всё это время оборудование потребило электроэнергию на сумму более 352 тысяч рублей, счёт пришлось оплачивать "Метроэлектротрансу".

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Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержали главу управления ГИБДД, а также ещё 35 сотрудников. По версии следствия, они зарабатывали на транзите сельхозпродукции. Денег хватало — главный автоинспектор региона Алексей Сафонов жил в "золотом дворце".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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