В Красноярске владельцев сусликов одарили кормом для питомцев у "Сусликпаба"
Особенно радовались даже не сами зверьки, а дети: они приносили животных к необычному кафе и на месте разворачивали подарки.
Фото © FlashSiberia
Хозяев сусликов в Красноярске призвали кормить питомцев только правильной едой. И в качестве доброго примера около "Сусликпаба" активисты проекта "Эко-Красноярск" устроили бесплатное угощение. Как сообщает FlashSiberia, жители города оценили необычный замысел. Владельцам сусликов понравилась эстетическая сторона (всё было красиво и экологично упаковано), а зверькам, несомненно, содержимое пакетов.
Особенную радость испытали дети: во вновь открывшееся заведение они шли с питомцами, чтобы на месте разворачивать подарки и угощать животных. "Сусликпаб" появился в Красноярске в прошлом году.
Ранее Лайф сообщал, что девушка установила камеру у кормушки и показала 15 самых смешных гостей, которые пришли полакомиться.
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