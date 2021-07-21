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В Красноярске владельцев сусликов одарили кормом для питомцев у "Сусликпаба"

Особенно радовались даже не сами зверьки, а дети: они приносили животных к необычному кафе и на месте разворачивали подарки.

21 июля, 20:46
<p>Фото © <a href="http://flashsiberia.com/news/krasnoyarskim-vladelcam-suslikov-razdali-besplatnyy-korm-u-suslikpaba" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FlashSiberia</a></p>

Фото © FlashSiberia

  • Фото © FlashSiberia
    Фото © FlashSiberia
  • Фото © FlashSiberia
    Фото © FlashSiberia
  • Фото © FlashSiberia
    Фото © FlashSiberia
  • Фото © FlashSiberia
    Фото © FlashSiberia
  • Фото © FlashSiberia
    Фото © FlashSiberia
  • Фото © FlashSiberia
    Фото © FlashSiberia

Фото © FlashSiberia

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Хозяев сусликов в Красноярске призвали кормить питомцев только правильной едой. И в качестве доброго примера около "Сусликпаба" активисты проекта "Эко-Красноярск" устроили бесплатное угощение. Как сообщает FlashSiberia, жители города оценили необычный замысел. Владельцам сусликов понравилась эстетическая сторона (всё было красиво и экологично упаковано), а зверькам, несомненно, содержимое пакетов.

Особенную радость испытали дети: во вновь открывшееся заведение они шли с питомцами, чтобы на месте разворачивать подарки и угощать животных. "Сусликпаб" появился в Красноярске в прошлом году.

Каждый суслик — археолог. Грызун помог российским учёным найти клад монет

Каждый суслик — археолог. Грызун помог российским учёным найти клад монет

Ранее Лайф сообщал, что девушка установила камеру у кормушки и показала 15 самых смешных гостей, которые пришли полакомиться.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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