Работу Рунета при отключении от глобальной Сети протестировали в России
В учениях приняли участие все операторы из "большой четвёрки", а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком холдинг".
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Очередные учения по тестированию устойчивости работы Рунета прошли в июне-июле. На этот раз проверялась работоспособность при условии отключения российского сегмента от глобальной сети.
Согласно материалам рабочей группы "Информационная безопасность" при АНО "Цифровая экономика", учения прошли с 15 июня по 15 июля. Как отмечает РБК, в документах не говорится об итогах проверки. Источники на телекоммуникационном рынке утверждают, что в учениях приняли участие все операторы из "большой четвёрки", "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком холдинг".
"Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги ещё не подведены, предварительно учения признаны успешными", — рассказал собеседник РБК.
Ранее глава Комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн раскрыл число пользователей Рунета.
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