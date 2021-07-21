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Работу Рунета при отключении от глобальной Сети протестировали в России

В учениях приняли участие все операторы из "большой четвёрки", а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком холдинг".

21 июля, 20:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Очередные учения по тестированию устойчивости работы Рунета прошли в июне-июле. На этот раз проверялась работоспособность при условии отключения российского сегмента от глобальной сети.

Согласно материалам рабочей группы "Информационная безопасность" при АНО "Цифровая экономика", учения прошли с 15 июня по 15 июля. Как отмечает РБК, в документах не говорится об итогах проверки. Источники на телекоммуникационном рынке утверждают, что в учениях приняли участие все операторы из "большой четвёрки", "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком холдинг".

"Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз. Официальные итоги ещё не подведены, предварительно учения признаны успешными", — рассказал собеседник РБК.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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