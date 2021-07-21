Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал
Как сообщает транспортная компания, все пассажиры целы. Незначительные повреждения получил автомобиль главы государства.
Фото Sputnik-meedia l© Рауль Меэ
Паром "Тылль", на борту которого среди прочих пассажиров находилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, врезался в причал порта. Как сообщает Sputnik Meedia, пострадавших нет. Оказался повреждён автомобиль главы государства.
"Небольшие повреждения получил автомобиль главы государства", — подтвердил информацию о происшествии советник президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ.
Как сообщает портал Tõll, паром обслуживает в Эстонии линию Виртсу — Куйвасту, он отчалил в среду из порта Виртсу Пярнуского уезда в направлении острова Сааремаа. При столкновении были повреждены как сам паром, так и причал. В связи с технической неисправностью обслуживание пассажиров на маршруте было переведено на свободный график. Также была приостановлена продажа электронных билетов. По словам председателя правления транспортной компании TS Laevad Индрека Рандвеэра, причины аварии выясняет следствие.
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