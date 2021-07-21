Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал

Как сообщает портал Tõll, паром обслуживает в Эстонии линию Виртсу — Куйвасту, он отчалил в среду из порта Виртсу Пярнуского уезда в направлении острова Сааремаа. При столкновении были повреждены как сам паром, так и причал. В связи с технической неисправностью обслуживание пассажиров на маршруте было переведено на свободный график. Также была приостановлена продажа электронных билетов. По словам председателя правления транспортной компании TS Laevad Индрека Рандвеэра, причины аварии выясняет следствие.