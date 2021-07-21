Эксперт призвала к возрождению санаториев в Крыму

Для того чтобы добиться максимально эффективных результатов в привлечении туристов в Крым и Севастополь, нужно возродить санаторно-курортное лечение и выходить на новый международный уровень с серьёзным изменением материальной базы. Также следует обеспечить отдых и детям, чтобы те вдоволь насытились южным солнцем и спаслись от недостатка витамина D. Об этом заявила в беседе с РИА ФАН доцент кафедры туризма КФУ имени В.И. Вернадского Екатерина Лукьяненко.

"Сейчас есть уверенное движение в сторону того, что Крым будет позиционировать себя не только в качестве пляжного отдыха. Помимо моря и песка будут задействованы и другие ресурсы. В первую очередь мы говорим о лечении и оздоровлении, имея бальнеологические ресурсы, в том числе воды, грязи и все наши виды терапий", — пояснила специалист.

По словам эксперта, для улучшения крымского отдыха нужно придать ему "хорошую упаковку". И в этой сфере уже есть свои победы. Так, стал популярен этногастрономический туризм, а также появились сыроварни с прекрасными продуктами. Не обошла стороной Лукьяненко и винный туризм, в частности "Винную дорогу Крыма".

Кроме того, активный туризм на полуострове вышел на совершенно новый уровень, обновления коснулись и туристических маршрутов. В пример эксперт привела севастопольскую тропу, по которой проходят тысячи туристов.

"Только сегодня проезжала и сама наблюдала за тем, как колонна из не менее 100 молодых людей в касках и специальных системах шла на виа феррату — на наш активный, спортивный и экстремальный альпинистский маршрут. То есть такие тренды есть, в этом направлении нужно работать", — заявила собеседница агентства.

Помимо того, Лукьяненко отметила, что узкие улочки полуострова не справляются с массовым туристическим потоком. Поэтому претерпеть изменения должны и транспортная, и дорожная инфраструктура.

"Вернём яхтинг, который обязательно должен быть при наличии такого живописного побережья. Для этого нужно отремонтировать и возродить все портопункты, причалы и многое другое, поскольку это целая и значимая отрасль мировых курортов, которая у нас отстаёт", — отметила Лукьяненко.

Однако, по её словам, должна обновиться материальная база, иначе "это будут только слова мои и других экспертов". Так, например, Кавказские Минеральные Воды работают круглогодично. В таком режиме когда-то и Крым принимал туристов. Лукьяненко отметила, что это нужно вернуть.