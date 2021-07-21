Анита Цой предстала без парика и вызвала шквал комплиментов от подписчиков. Видео © Instagram / anitatsoy

Российская певица Анита Цой отреагировала на нападки поклонников по поводу появления на фестивале "Славянский базар" без парика: до сих пор многие не подозревали, что она носит накладные волосы. Звезда нашла, чем ответить на критику.

Как подметило издание "Дни.ру", Цой опубликовала в "Инстаграме" ролик, где она появилась с накладной шевелюрой и без неё. На этих кадрах Цой спела о том, что она красавица как в парике, так и без него. Поклонники поддержали её, оставив под публикацией множество комплиментов.

"Кто посмел сказать, что вы не красавица? Любимая, вы самая-самая", "Аниточка, вы у нас всегда красавица", "Красавица!!! Любить себя — это искусство", "Красавица во всех отношениях", — написали поклонники Аните Цой в комментариях.

Анита Цой — российская певица корейского происхождения. Первая пластинка, получившая название "Полёт", появилась на прилавках музыкальных магазинов в 1997 году и принесла певице премию "Овация" в номинации "Открытие года" и премию за лучшее шоу года. Затем последовали ещё два альбома — "Чёрный лебедь" и I’ll remember you. В 2003-м она резко поменяла стилистику своей деятельности и перешла к танцевальной музыке. В скором времени был записан альбом "1 000 000 минут", который во многом стал для неё переломным. Подробнее о творческой и личной жизни Аниты Цой читайте на uznayvse.ru.