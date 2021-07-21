Захарова заявила о новом поколении, выращенном Киевом на неонацизме

Незаметно для всех Киев взрастил целое поколение, воспитанное идеями неонацизма и экспериментами по переписыванию истории. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

К такому умозаключению она пришла, когда в её новостной ленте промелькнула информация о том, что в Кировоградской области в соревнованиях по уличному баскетболу приняла участие команда с названием "Гитлеровцы". Захарова уверена, что это стало возможным из-за планомерной кампании Киева по внедрению идей неонацизма в массы.

"Сколько лет официальный Киев рассказывал миру сказки о том, что заявления Москвы о возрождении на Украине неонацизма — это "пропаганда агрессора". Именно борьбой с "информационной атакой" России обосновывались закрытие неугодных СМИ, преследования журналистов, недопуск корреспондентов на территорию Украины и, конечно, потоки лжи", — заметила она в своём телеграм-канале.

Захарова обратила внимание на тот факт, что украинские власти запретили десятки фильмов и книг на русском языке. Также в СМИ распространялись многочисленные фейки.

"А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей", — заключила Захарова.