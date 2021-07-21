НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова заявила о новом поколении, выращенном Киевом на неонацизме

Представитель МИДа уверена, что это результат системной работы украинских властей по переписыванию истории.

21 июля, 20:18
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Незаметно для всех Киев взрастил целое поколение, воспитанное идеями неонацизма и экспериментами по переписыванию истории. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

К такому умозаключению она пришла, когда в её новостной ленте промелькнула информация о том, что в Кировоградской области в соревнованиях по уличному баскетболу приняла участие команда с названием "Гитлеровцы". Захарова уверена, что это стало возможным из-за планомерной кампании Киева по внедрению идей неонацизма в массы.

"Сколько лет официальный Киев рассказывал миру сказки о том, что заявления Москвы о возрождении на Украине неонацизма — это "пропаганда агрессора". Именно борьбой с "информационной атакой" России обосновывались закрытие неугодных СМИ, преследования журналистов, недопуск корреспондентов на территорию Украины и, конечно, потоки лжи", — заметила она в своём телеграм-канале.

Захарова обратила внимание на тот факт, что украинские власти запретили десятки фильмов и книг на русском языке. Также в СМИ распространялись многочисленные фейки.

"А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей", — заключила Захарова.

Депутат Рады назвал Украину колыбелью фашизма в Европе

Депутат Рады назвал Украину колыбелью фашизма в Европе

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал Украину колыбелью фашизма в Европе. Нардеп отметил, что не удивится, если власти Незалежной начнут обсуждать "на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Захарова раскритиковала главу МИД Украины за чушь о Чёрном море

сегодня в 08:24

"Обсудим возвращение Крыма": Зеленский рассказал о главных темах грядущих переговоров с Байденом

сегодня в 20:39

Немецкие СМИ рассказали о мечте Запада, которую разрушила Россия

сегодня в 20:55

Гитарист "Чайфа" оказался невольным "участником" инцидента с избиением сына Пьехи

сегодня в 21:23

Сотрудники метро Казани попались на майнинге криптовалют за счёт предприятия

сегодня в 21:03

Новости партнеров

Layer 1