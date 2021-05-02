Девушка установила камеру у кормушки, и вот 15 самых смешных гостей, которые пришли полакомиться

Когда в 2011 году Лиза переехала из Германии в Мичиган, у неё появилось новое хобби. На заднем дворе своего дома девушка ставила кормушки для птичек и наблюдала за тем, кто прилетает к ней в гости.

Фото © Instagram / ostdrossel

Но скоро стало ясно: список гостей пернатыми не ограничится. К ней начали заглядывать и белочки, и бурундуки, и даже зайцы.

Фото © Instagram / ostdrossel

Тогда девушка решила вывести своё хобби на новый уровень. К кормушкам она прикрепила экшен-камеры. Так у неё один за другим появлялись забавные кадры с птицами и зверятами.

Фото © Instagram / ostdrossel

Все крутые фото немка публиковала в соцсетях. Аккаунт ostdrossel существует уже почти 10 лет, но его создательница до сих пор обожает своё хобби и регулярно радует подписчиков новым контентом.

Фото © Instagram / ostdrossel

Я до сих пор восхищаюсь красотой птиц, деталями их перьев, а также их забавными выходками. Приятно снимать сцены, которые я раньше не видела, размещая камеры в новых местах, а иногда просто происходит что-то необычное Лиза ostdrossel

Фото © Instagram / ostdrossel

По словам Лизы, её самое любимое время — это осень и весна. Во время миграции птиц к ней на задний двор залетают пернатые, которых обычно в Мичигане не встретишь.

Фото © Instagram / ostdrossel

За годы любительской орнитологии Лиза здорово углубилась в тему. Сейчас вместе со своей семьёй она обустраивает двор так, чтобы птицам нравилось здесь находиться. Девушке это только на руку — больше фотографий для соцсетей.

Фото © Instagram / ostdrossel

[Моё хобби] также помогло мне в садоводстве. Мы стараемся сделать наш двор благоприятным для птиц, чтобы он больше походил на естественную среду. Ищем местные растения и кустарники, которые не только украшают, но и будут питательными для птиц. А ещё я узнала, что Интернет и соцсети — та ещё выгребная яма... Но люди, которые любят птиц, в большинстве своём очень дружелюбны Лиза ostdrossel

Фото © Instagram / ostdrossel

Навыки девушки в фотографии тоже сильно улучшились. Начиная с дешёвых карманных камер, Лиза перешла на профессиональную технику.

Фото © Instagram / ostdrossel

Моя фотосъёмка требует много времени. Многие в комментариях говорят: "О, вот бы мои бабушка с дедушкой таким тоже занялись"... Но нет, такие кадры легко не получаются Лиза ostdrossel

Фото © Instagram / ostdrossel

Теперь ostdrossel использует экшен-камеру в водонепроницаемом боксе с макрообъективом и отдельную камеру для видео и прямых трансляций, которые она регулярно проводит в соцсетях, пишет Bored Panda.

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