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Животные с мощной энергетикой, которая передаётся через камеру: 20 фото, чтобы вы проверили на себе

Кажется, пользователей Интернета уже не удивить фотографиями животных. Но нет. Судя по всему, питомцы ещё не до конца раскрыли свой потенциал. На редких фотографиях они получаются такими странными, что становится жутко. В подборке ниже — 20 удивительных кадров из группы "Животные с мощной энергетикой".

17 апреля 2021, 12:00

Фото © Facebook / realgoblinhours

Сообщество "Животные с мощной энергетикой" появилось на "Фейсбуке" несколько лет назад, и с тех пор количество поклонников только растёт. Неудивительно! На странице не найдёшь типичных "фоток котиков из Интернета". Вместо этого — животный дарквеб

Фото © Facebook / realgoblinhours

Фото © Facebook / realgoblinhours

В интервью Bored Panda администратор страницы поделился, что создал группу, когда умер его любимый пёс. Сначала она называлась "Монстры под кроватью" и в ней было много обычных картинок с собаками

Фото © Facebook / realgoblinhours

Фото © Facebook / realgoblinhours

Но уже совсем скоро администратор понял, что нужно менять концепцию — сообщество не отличалось от тысяч других. Поэтому контент стал более "провокационным" и на одних собаках решили не останавливаться

Фото © Facebook / realgoblinhours

Фото © Facebook / realgoblinhours

Теперь в группе жуткие снимки не только домашних животных, но и экзотических, вроде тапиров и капибар

Фото © Facebook / realgoblinhours

Фото © Facebook / realgoblinhours

Не зная названия группы, вряд ли новый пользователь сможет сказать, что же общего между сотнями фотографий, опубликованных в ней. Да даже сам редактор понятия не имеет, где эта грань между "сильной" и "слабой" энергетикой животных

Фото © Facebook / realgoblinhours

Фото © Facebook / realgoblinhours

Думаю, вы просто понимаете это, когда видите <...> По большому счёту, мне нравятся все фотографии животных

Администратор "Животных с мощной энергетикой"

Фото © Facebook / realgoblinhours

Фото © Facebook / realgoblinhours

Обычно любая группа в соцсетях подразумевает, что организаторы заранее прописывают весь план контента, который будет публиковаться на странице, но это точно не о "Животных с мощной энергетикой".

Фото © Facebook / realgoblinhours

Фото © Facebook / realgoblinhours

Администратор просто очень занят. В интервью он рассказал, что помимо основной работы парень занимается бодибилдингом, рисованием, историей искусства и даже игрой на гитаре

Фото © Facebook / realgoblinhours

Фото © Facebook / realgoblinhours

И, даже несмотря на то что последние три хобби пришлось отложить из-за загруженности, планы на группу всё равно весьма туманны

Фото © Facebook / realgoblinhours

Фото © Facebook / realgoblinhours

По контенту у меня не было и нет никаких планов. На 2021-й тоже ничего не планирую. Ну, разве что попробую продавать футболки с печатью на них

Администратор "Животных с мощной энергетикой"

Фото © Facebook / realgoblinhours

Фото © Facebook / realgoblinhours

15 настолько больших собак, что на домашних питомцев больше похожи их хозяева

15 настолько больших собак, что на домашних питомцев больше похожи их хозяева

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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