Животные с мощной энергетикой, которая передаётся через камеру: 20 фото, чтобы вы проверили на себе

Сообщество "Животные с мощной энергетикой" появилось на "Фейсбуке" несколько лет назад, и с тех пор количество поклонников только растёт. Неудивительно! На странице не найдёшь типичных "фоток котиков из Интернета". Вместо этого — животный дарквеб

Фото © Facebook / realgoblinhours

В интервью Bored Panda администратор страницы поделился, что создал группу, когда умер его любимый пёс. Сначала она называлась "Монстры под кроватью" и в ней было много обычных картинок с собаками

Фото © Facebook / realgoblinhours

Но уже совсем скоро администратор понял, что нужно менять концепцию — сообщество не отличалось от тысяч других. Поэтому контент стал более "провокационным" и на одних собаках решили не останавливаться

Фото © Facebook / realgoblinhours

Теперь в группе жуткие снимки не только домашних животных, но и экзотических, вроде тапиров и капибар

Фото © Facebook / realgoblinhours

Не зная названия группы, вряд ли новый пользователь сможет сказать, что же общего между сотнями фотографий, опубликованных в ней. Да даже сам редактор понятия не имеет, где эта грань между "сильной" и "слабой" энергетикой животных

Фото © Facebook / realgoblinhours

Думаю, вы просто понимаете это, когда видите <...> По большому счёту, мне нравятся все фотографии животных Администратор "Животных с мощной энергетикой"

Фото © Facebook / realgoblinhours

Обычно любая группа в соцсетях подразумевает, что организаторы заранее прописывают весь план контента, который будет публиковаться на странице, но это точно не о "Животных с мощной энергетикой".

Фото © Facebook / realgoblinhours

Администратор просто очень занят. В интервью он рассказал, что помимо основной работы парень занимается бодибилдингом, рисованием, историей искусства и даже игрой на гитаре

Фото © Facebook / realgoblinhours

И, даже несмотря на то что последние три хобби пришлось отложить из-за загруженности, планы на группу всё равно весьма туманны

Фото © Facebook / realgoblinhours

По контенту у меня не было и нет никаких планов. На 2021-й тоже ничего не планирую. Ну, разве что попробую продавать футболки с печатью на них Администратор "Животных с мощной энергетикой"

Фото © Facebook / realgoblinhours

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