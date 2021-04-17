Новые хозяева сняли в доме ковролин и увидели, как в прямом смысле масштабно отдыхали здесь в 50-е

Недавно родственники пользователя "Реддита" Yamaha234 устроили дома ремонт. Когда пришла очередь менять напольное покрытие, все открыли рот. Под ковролином прямо на деревянном полу было нарисовано огромное игровое поле для "Монополии". Должно быть, фигурки домов и отелей были размером с обувные коробки, а вместо фишек игроков использовали реальные ботинки, шляпы и живых собак с кошками.

Мои родственники снимали ковролин с пола, а под ним нашли гигантское игровое поле для "Монополии" Yamaha234

Фото © Reddit / Yamaha234

Никакими подробностями находки пользователь "Реддита" не поделился, однако его пост и без того мигом стал вирусным. За пару дней его оценило больше 120 тысяч человек. Благодаря комментаторам стало известно, что подобные "круги на полах" встречаются намного чаще, чем вы можете себе представить. К примеру, один пользователь вспомнил, что несколько лет назад он уже видел что-то подобное. И правда — в публикации семилетней давности некто Nnewel рассказал, что с ним произошла точно такая же ситуация.

Фото © Reddit / Nnewel

"Монополии" выше нарисованы от руки и, скорее всего, были инициативой владельцев, чтобы весело проводить время в компании семьи или друзей. Но, как оказалось, в 50-х годах прошлого века гигантские игровые поля на полах были распространённым явлением в целых районах строящихся домов, об этом (со слов жены) рассказал пользователь под ником nrith.

Показал жене, и она напомнила мне, что рядом с нами есть целый квартал, построенный в середине 50-х годов, в подвальных этажах которого выкрашены или выложены плиткой игровые поля. Кажется, это было что-то вроде бонуса в пользу покупки дома или что-то в этом роде nrith

Многих комментаторов беспокоило, что же сделают с раритетной "Монополией". По словам Yamaha234, хозяева ещё не решили, но он убеждает их залить всё эпоксидной смолой и сохранить игровое поле для потомков.

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