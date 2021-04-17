Девушка служит в армии США, но её откровенные фото сводят мужчин с ума в прямом и переносном смысле

26-летняя Криста Шипман работает администратором в военном госпитале США, однако это нисколько не мешает ей развивать свой блог. Девушка выкладывает откровенные фотографии, увидев которые мужчины буквально сходят с ума. Мало того, в сентябре прошлого года девушка зарегистрировалась на OnlyFans, где за дополнительную плату можно увидеть контент для совсем взрослых, сообщает Daily Star.

Фото © Instagram / krista_m_arie

Несмотря на её привлекательность, семейная жизнь Кристы из Вашингтона не сложилась. В том же сентябре девушка подала на развод, почувствовав себя в "ловушке традиционного брака". Сейчас она считает себя приверженцем полиамории. И после таких новостей один из фанатов Кристы предложил ей $70 тыс. (около 5,4 млн рублей), лишь бы она провела с ним неделю вместе.

Фото © Instagram / krista_m_arie

Он был слишком прямолинейным, обратившись ко мне с этой просьбой, поэтому больше похоже было на предложение заняться проституцией. Этот парень из богатой семьи. Он прислал мне удостоверение личности с фотографией и снимки своего дома вместе с адресом, чтобы я могла проверить его Криста Шипман

Фото © Instagram / krista_m_arie

Криста сразу отказалась, поскольку такие предложения ей поступают постоянно. При этом большинство просит просто общения. "Для них это своего рода терапия, им нужно, чтобы кто-то слушал и не осуждал", — рассказывает девушка. Впрочем, Криста пробовала встречаться с некоторыми своими поклонниками в реальной жизни и даже устраивала с ними фотосессии.

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