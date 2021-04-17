Девушка служит в армии США, но её откровенные фото сводят мужчин с ума в прямом и переносном смысле
Криста рассказала о случае, когда мужчина готов был заплатить $30 тыс., чтобы она просто провела с ним неделю.
26-летняя Криста Шипман работает администратором в военном госпитале США, однако это нисколько не мешает ей развивать свой блог. Девушка выкладывает откровенные фотографии, увидев которые мужчины буквально сходят с ума. Мало того, в сентябре прошлого года девушка зарегистрировалась на OnlyFans, где за дополнительную плату можно увидеть контент для совсем взрослых, сообщает Daily Star.
Несмотря на её привлекательность, семейная жизнь Кристы из Вашингтона не сложилась. В том же сентябре девушка подала на развод, почувствовав себя в "ловушке традиционного брака". Сейчас она считает себя приверженцем полиамории. И после таких новостей один из фанатов Кристы предложил ей $70 тыс. (около 5,4 млн рублей), лишь бы она провела с ним неделю вместе.
Он был слишком прямолинейным, обратившись ко мне с этой просьбой, поэтому больше похоже было на предложение заняться проституцией. Этот парень из богатой семьи. Он прислал мне удостоверение личности с фотографией и снимки своего дома вместе с адресом, чтобы я могла проверить его
Криста сразу отказалась, поскольку такие предложения ей поступают постоянно. При этом большинство просит просто общения. "Для них это своего рода терапия, им нужно, чтобы кто-то слушал и не осуждал", — рассказывает девушка. Впрочем, Криста пробовала встречаться с некоторыми своими поклонниками в реальной жизни и даже устраивала с ними фотосессии.
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