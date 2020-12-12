15 настолько больших собак, что на домашних питомцев больше похожи их хозяева

"Может, он и выглядит как медведь, но идентифицирует себя как маленькая собачка"

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"Это Боннер, и его часто можно встретить в нашем отделении психологической помощи пациентам"

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"Даже большие псы боятся приёма у ветеринаров"

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"Мой 40-килограммовый пёс прячется от котика моей сестры"

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"Это Брюс Уэйн, и он большой и уютный кане-корсо"

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"Познакомьтесь с Карлом, 70-килограммовым гибридом льва и хорошего мальчика"

Фото © Reddit / Attentive_cactus

"Щенок однажды — щенок навсегда"

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"Наша дочь, которой сейчас 3 года, и один из наших сенбернаров, которому сейчас 9 лет"

Фото © Reddit / Rachel_Bolin

"Сегодня нам год. 44 кг, 80 см в высоту"

Фото © Instagram / doods.gus.and.ollie

"Нелепо огромный пёс был обнаружен в подземке"

Фото © Reddit / shaigolan810

"Симус, ирландский волкодав, ласковый великан"

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"Ну неужели я единственный, кому нужна помощь, чтобы забраться в машину?"

Фото © Instagram / ralphie_the_newf_and_the_boss

"Ленивый гигант"

Фото © Reddit / selbythesamoyed

"В реальной жизни Зумми намного больше, чем кажется на фото. Каждый раз люди удивляются"

Фото © Instagram / zammypup

"Большой мальчик" — Bored Panda

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