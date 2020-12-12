15 настолько больших собак, что на домашних питомцев больше похожи их хозяева
Стереотип о том, что все маленькие собаки злые, все и так знают. А что насчёт пёселей побольше? В подборке ниже — 15 мохнатых гигантов, судя по которым, можно с уверенностью сказать, что все они настоящие ангелочки.
"Может, он и выглядит как медведь, но идентифицирует себя как маленькая собачка"
"Это Боннер, и его часто можно встретить в нашем отделении психологической помощи пациентам"
Фото © Facebook / Children's Hospital Los Angeles
"Даже большие псы боятся приёма у ветеринаров"
Фото © Reddit / PussyandBagels
"Мой 40-килограммовый пёс прячется от котика моей сестры"
Фото © Reddit / idkbruhlifesucks
"Это Брюс Уэйн, и он большой и уютный кане-корсо"
Фото © Instagram / jasoncorey411
"Познакомьтесь с Карлом, 70-килограммовым гибридом льва и хорошего мальчика"
Фото © Reddit / Attentive_cactus
"Щенок однажды — щенок навсегда"
Фото © Reddit / vladgrinch
"Наша дочь, которой сейчас 3 года, и один из наших сенбернаров, которому сейчас 9 лет"
Фото © Reddit / Rachel_Bolin
"Сегодня нам год. 44 кг, 80 см в высоту"
Фото © Instagram / doods.gus.and.ollie
"Нелепо огромный пёс был обнаружен в подземке"
Фото © Reddit / shaigolan810
"Симус, ирландский волкодав, ласковый великан"
Фото © Reddit / mac_is_crack
"Ну неужели я единственный, кому нужна помощь, чтобы забраться в машину?"
Фото © Instagram / ralphie_the_newf_and_the_boss
"Ленивый гигант"
Фото © Reddit / selbythesamoyed
"В реальной жизни Зумми намного больше, чем кажется на фото. Каждый раз люди удивляются"
Фото © Instagram / zammypup
"Большой мальчик" — Bored Panda
Фото © Reddit / JoThePro10
WOW-animals
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В Twitter поделились забавными фото, какими малютками их собаки были в детстве и что из них вырослоКогда в семье появляется щенок, все знают: нужно наслаждаться этим временем по максимуму, ведь скоро малыш превратится во взрослого пса и ещё наведёт шороху в квартире. Недавно пользователи "Твиттера" поделились, как росли их собакены, и в подборке ниже — десять лучших постов.
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