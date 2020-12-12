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Категорий: 17

15 настолько больших собак, что на домашних питомцев больше похожи их хозяева

Стереотип о том, что все маленькие собаки злые, все и так знают. А что насчёт пёселей побольше? В подборке ниже — 15 мохнатых гигантов, судя по которым, можно с уверенностью сказать, что все они настоящие ангелочки.

12 декабря 2020, 10:00

Фото © Reddit / fadedcommunity

"Может, он и выглядит как медведь, но идентифицирует себя как маленькая собачка"

Фото © Reddit / fadedcommunity

Фото © Reddit / fadedcommunity

"Это Боннер, и его часто можно встретить в нашем отделении психологической помощи пациентам"

Фото © Facebook / Children's Hospital Los Angeles

Фото © Facebook / Children's Hospital Los Angeles

"Даже большие псы боятся приёма у ветеринаров"

Фото © Reddit / PussyandBagels

Фото © Reddit / PussyandBagels

"Мой 40-килограммовый пёс прячется от котика моей сестры"

Фото © Reddit / idkbruhlifesucks

Фото © Reddit / idkbruhlifesucks

"Это Брюс Уэйн, и он большой и уютный кане-корсо"

Фото © Instagram / jasoncorey411

Фото © Instagram / jasoncorey411

"Познакомьтесь с Карлом, 70-килограммовым гибридом льва и хорошего мальчика"

Фото © Reddit / Attentive_cactus

Фото © Reddit / Attentive_cactus

"Щенок однажды — щенок навсегда"

Фото © Reddit / vladgrinch

Фото © Reddit / vladgrinch

"Наша дочь, которой сейчас 3 года, и один из наших сенбернаров, которому сейчас 9 лет"

Фото © Reddit / Rachel_Bolin

Фото © Reddit / Rachel_Bolin

"Сегодня нам год. 44 кг, 80 см в высоту"

Фото © Instagram / doods.gus.and.ollie

Фото © Instagram / doods.gus.and.ollie

"Нелепо огромный пёс был обнаружен в подземке"

Фото © Reddit / shaigolan810

Фото © Reddit / shaigolan810

"Симус, ирландский волкодав, ласковый великан"

Фото © Reddit / mac_is_crack

Фото © Reddit / mac_is_crack

"Ну неужели я единственный, кому нужна помощь, чтобы забраться в машину?"

Фото © Instagram / ralphie_the_newf_and_the_boss

Фото © Instagram / ralphie_the_newf_and_the_boss

"Ленивый гигант"

Фото © Reddit / selbythesamoyed

Фото © Reddit / selbythesamoyed

"В реальной жизни Зумми намного больше, чем кажется на фото. Каждый раз люди удивляются"

Фото © Instagram / zammypup

Фото © Instagram / zammypup

"Большой мальчик" — Bored Panda

Фото © Reddit / JoThePro10

Фото © Reddit / JoThePro10

В Twitter поделились забавными фото, какими малютками их собаки были в детстве и что из них выросло

В Twitter поделились забавными фото, какими малютками их собаки были в детстве и что из них выросло

Когда в семье появляется щенок, все знают: нужно наслаждаться этим временем по максимуму, ведь скоро малыш превратится во взрослого пса и ещё наведёт шороху в квартире. Недавно пользователи "Твиттера" поделились, как росли их собакены, и в подборке ниже — десять лучших постов.
Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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