Синоптик рассказал, когда в Московском регионе вновь потеплеет

На следующей неделе столбики термометров в Московском регионе вновь поднимутся выше отметки в +25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температурный фон с завтрашнего дня будет около или ниже нормы. Возвращение тёплой погоды, повышение температуры прогнозируется в воскресенье и в понедельник", — сказал он в интервью телеканалу "360".

Виновником температурных перепадов станет очередной антициклон, который ожидается из Скандинавии. 26 июля столица окажется вблизи его центра.

С 26 июля первая половина недели прогнозируется с температурой воздуха в диапазоне от +25 до +27 градусов. При этом температурный фон будет выше нормы примерно на три градуса, добавил Вильфанд. А вот о погоде в Московском регионе на август, по его словам, говорить ещё рано.