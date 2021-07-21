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Синоптик рассказал, когда в Московском регионе вновь потеплеет

После некоторого похолодания температурный фон сначала достигнет нормы, а затем превысит её примерно на три градуса.

21 июля, 20:32
<p>Фото © Агентство "Москва" /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

На следующей неделе столбики термометров в Московском регионе вновь поднимутся выше отметки в +25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температурный фон с завтрашнего дня будет около или ниже нормы. Возвращение тёплой погоды, повышение температуры прогнозируется в воскресенье и в понедельник", — сказал он в интервью телеканалу "360".

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Виновником температурных перепадов станет очередной антициклон, который ожидается из Скандинавии. 26 июля столица окажется вблизи его центра.

С 26 июля первая половина недели прогнозируется с температурой воздуха в диапазоне от +25 до +27 градусов. При этом температурный фон будет выше нормы примерно на три градуса, добавил Вильфанд. А вот о погоде в Московском регионе на август, по его словам, говорить ещё рано.

Лайф рассказывал, что ранее в этом месяце погода в Москве повторила рекорд 70-летней давности. Температура поднялась до рекордных плюс 34,1 градуса, что позволило установить уже шестой в текущем году максимум.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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