Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к встрече с президентом США Джо Байденом. Он отметил, что ждёт содержательного и продуктивного визита, назвал темы, планируемые к обсуждению. Среди них — "возвращение" Крыма и мир в Донбассе.

"США являются нашим главным стратегическим партнёром. У нас будет откровенное и яркое обсуждение серьёзной угрозы безопасности, которую NS2 ("Северный поток – 2". — Прим. Лайфа) представляет для Украины", — написал Зеленский в "Твиттере".

Он сообщил, что также намерен обсудить "мир в Донбассе", тему "возвращения" Крыма и проблему экономического развития Украины.