"Обсудим возвращение Крыма": Зеленский рассказал о главных темах грядущих переговоров с Байденом
В своём аккаунте он отмечает, что США — главный стратегический партнёр Незалежной. Лидер страны планирует поговорить в том числе об "угрозе" "Северного потока – 2".
Фото © Twitter / Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к встрече с президентом США Джо Байденом. Он отметил, что ждёт содержательного и продуктивного визита, назвал темы, планируемые к обсуждению. Среди них — "возвращение" Крыма и мир в Донбассе.
"США являются нашим главным стратегическим партнёром. У нас будет откровенное и яркое обсуждение серьёзной угрозы безопасности, которую NS2 ("Северный поток – 2". — Прим. Лайфа) представляет для Украины", — написал Зеленский в "Твиттере".
Он сообщил, что также намерен обсудить "мир в Донбассе", тему "возвращения" Крыма и проблему экономического развития Украины.
Ранее Лайф писал, что Белый дом назвал дату визита Зеленского в США — 30 августа. Как считают в Вашингтоне, эта встреча подтвердит непоколебимую поддержку Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.
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