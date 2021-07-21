Немецкие СМИ рассказали о мечте Запада, которую разрушила Россия

Германские СМИ описали мечту Европы, которую разрушает развитие России как государства. В материале, опубликованном в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, рассказывается об ожиданиях Запада, что РФ из-за политических и экономических трудностей пойдёт на попятную и вновь обратит взор на Запад.

"Внутреннее развитие России, а также и развитие её внешней политики, вызывающее такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело у нас к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше", — отмечает автор публикации.

В статье говорится, что Евросоюзу нужно перестать пытаться давить на Россию санкциями. Это, по мнению авторов, не даёт существенного эффекта, поскольку экономика РФ довольно стабильна.

Автор статьи уверен, что единственный метод, который позволит наладить взаимодействие ЕС и РФ, — переговоры. Именно они помогут государствам найти точки соприкосновения в интересах и заключить приемлемые для всех сторон сделки.