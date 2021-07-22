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Россиянам рассказали, как не получить чужой кредит через "Госуслуги"

Мошенники осваивают новую нишу, но уберечься от них достаточно легко: нужно как можно тщательнее защитить свой профиль.

21 июля, 21:33
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

В России появился новый способ мошенничества: злоумышленники получают доступ к чужим аккаунтам от "Госуслуг", меняют в них привязанные телефонные номера и электронную почту. Это позволяет мошенникам беспрепятственно оформить кредит или микрозаём на гражданина.

"Взлом учётной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на "Госуслугах" и, конечно, попытается монетизировать этот доступ",сообщил РБК руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Чтобы минимизировать эти риски, эксперты рекомендуют включить на портале двухфакторную аутентификацию и установить сложный пароль.

"Я надеюсь, что на портале появится возможность ограничить область использования аккаунта, чтобы человек сам мог выбирать уровень риска и набор доступных опций", — добавил эксперт.

Стало известно, как мошенники могут узнать остаток по банковскому счёту

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Ранее в Центробанке назвали способ возвращения украденных мошенниками денег. Там пояснили, что могут возникнуть трудности, если владельцы средств сами помогли злоумышленникам обмануть их.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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