Россиянам рассказали, как не получить чужой кредит через "Госуслуги"

В России появился новый способ мошенничества: злоумышленники получают доступ к чужим аккаунтам от "Госуслуг", меняют в них привязанные телефонные номера и электронную почту. Это позволяет мошенникам беспрепятственно оформить кредит или микрозаём на гражданина.

"Взлом учётной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на "Госуслугах" и, конечно, попытается монетизировать этот доступ", — сообщил РБК руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Чтобы минимизировать эти риски, эксперты рекомендуют включить на портале двухфакторную аутентификацию и установить сложный пароль.

"Я надеюсь, что на портале появится возможность ограничить область использования аккаунта, чтобы человек сам мог выбирать уровень риска и набор доступных опций", — добавил эксперт.