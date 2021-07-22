Гитарист "Чайфа" оказался невольным "участником" инцидента с избиением сына Пьехи
Предположительно из-за какого-то сбоя в базе музыкант целый день был "под обстрелом" звонков от журналистов и в итоге решил над ними подшутить.
Фото © Facebook / Владимир Бегунов
Очень горячими комментариями футбольного арбитра Владислава Безбородова по поводу "истерички и психопатки жены", якобы побившей сына Стаса Пьехи, накануне пестрили ленты российских СМИ. Заподозрив неладное, Лайф пришёл к выводу, что, возможно, номер телефона, по которому звонили журналисты, принадлежит другому человеку, а именно гитаристу группы "Чайф" Владимиру Бегунову.
Можно заметить, как менялась температура комментариев Безбородова в СМИ за весь день. Сначала они были просто невыносимо резкими, а затем какими-то не совсем правдоподобными. То супруг рассказывал, что она "психованная" и живёт теперь в палатке, то откровенничал, что выгнал её из дома. Так и Лайф с утра получил ответ от "арбитра", что его жену посетили инопланетяне, поэтому она избила чужого ребёнка.
Мы заподозрили неладное и выяснили, что номер телефона, значащийся в базе, как принадлежащий Владиславу Безбородову, скорее всего, не его. Было обнаружено несколько подтверждений той версии, что, вероятно, именно гитарист "Чайфа" весь день подшучивал над журналистами. Возможно, музыкант оказался в центре событий, так как кто-то перепутал телефонные номера в базе. С утра он разозлился из-за непонятной назойливости звонящих, а затем решил просто шутить, придумывая невероятные истории.
"За своего ребёнка ударю кого угодно": Жена футбольного арбитра, бросаясь на камеру, рассказала, как напала на сына Стаса Пьехи
Напомним, накануне жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, было подозрение на сотрясение мозга. Затем состояние мальчика ухудшилось. По факту избиения сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело.
Комментариев: 0