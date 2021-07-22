Гитарист "Чайфа" оказался невольным "участником" инцидента с избиением сына Пьехи

Очень горячими комментариями футбольного арбитра Владислава Безбородова по поводу "истерички и психопатки жены", якобы побившей сына Стаса Пьехи, накануне пестрили ленты российских СМИ. Заподозрив неладное, Лайф пришёл к выводу, что, возможно, номер телефона, по которому звонили журналисты, принадлежит другому человеку, а именно гитаристу группы "Чайф" Владимиру Бегунову.

Можно заметить, как менялась температура комментариев Безбородова в СМИ за весь день. Сначала они были просто невыносимо резкими, а затем какими-то не совсем правдоподобными. То супруг рассказывал, что она "психованная" и живёт теперь в палатке, то откровенничал, что выгнал её из дома. Так и Лайф с утра получил ответ от "арбитра", что его жену посетили инопланетяне, поэтому она избила чужого ребёнка.