Онищенко рассказал, кого нужно наказывать за призывы не вакцинироваться

Российские власти должны использовать убеждение, чтобы мотивировать граждан делать прививку от коронавируса. Такого мнения придерживается бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. При этом он подчёркивает, что мешает в этом дискредитация отечественной вакцины со стороны отдельных людей из врачебного сообщества.

"Мы должны убедить наших граждан в необходимости сделать прививку. Рассказать всё, что в ней есть позитивного, и есть, как и у любого медикаментозного средства, побочные эффекты", — высказался он в эфире радио "Комсомольская правда".

Онищенко подчёркивает, что главную отрицательную скрипку в этом вопросе играют коллеги из медицинского корпоративного сообщества, которые в СМИ транслируют мнение, что "Спутник V" и другие отечественные препараты якобы могут нанести вред здоровью. В качестве такого примера он приводит слова врача-ортопеда, который заявлял, что российская вакцина будто может привести к бесплодию. По мнению Онищенко, по отношению к таким медикам нужно принимать меры.

"Поставил вопрос о его пребывании во врачебном сообществе. Даже студент не будет нести такое "мракобесие". Если он такое говорит, у него есть какой-то интерес — пиара или влияния. Только с августа прошлого года по октябрь в стране привили 70 миллионов человек от гриппа. Это говорит о том, что наше население готово", — уверен Онищенко.

Именно подобные "вбросы" и являются главным фактором, который тормозит процесс вакцинации среди населения, заключил врач.