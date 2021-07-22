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"Вызывает вопросы": Антонов дал оценку новым договорённостям ФРГ и США по "Северному потоку – 2"

Дипломат напомнил, что газопровод является предметом коммерческих интересов стран, готовых приобретать топливо у России.

21 июля, 21:58
<p>Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что договорённости Германии и США по вопросу о газопроводе "Северный поток – 2" вызывают серьёзные вопросы и даже непонимание. Так он прокомментировал заявления Госдепа об итогах этих двусторонних переговоров.

"Документ вызывает серьёзные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России", — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в "Фейсбуке".

Антонов отметил, что "враждебная тональность" по отношению к России "в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве".

Он добавил, что "Северный поток – 2" является предметом коммерческих договорённостей между заинтересованными странами. Россия готова поставлять партнёрам столько углеводородов, сколько им понадобится.

СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку – 2"

СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку – 2"

Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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