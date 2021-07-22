Посол России в США Анатолий Антонов считает, что договорённости Германии и США по вопросу о газопроводе "Северный поток – 2" вызывают серьёзные вопросы и даже непонимание. Так он прокомментировал заявления Госдепа об итогах этих двусторонних переговоров.

"Документ вызывает серьёзные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России", — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в "Фейсбуке".

Антонов отметил, что "враждебная тональность" по отношению к России "в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве".

Он добавил, что "Северный поток – 2" является предметом коммерческих договорённостей между заинтересованными странами. Россия готова поставлять партнёрам столько углеводородов, сколько им понадобится.