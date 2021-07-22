Надругавшийся над девочкой и убивший её сахалинец отказался признавать вину. Видео © Telegram / Сахалин-Курилы

Игорь Дворников, которого осудили за убийство восьмилетней сахалинки Вики Т., не признал свою вину. Соответствующее заявление он сделал журналистам после того, как его вывели из зала суда.

"Нет, не признаю", — заявил Дворников журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Продолжить реплику ему не дали конвоиры.

О том, что сахалинец не согласен с приговором суда, говорит и его адвокат, сообщает портал skr.su. Дворников даже собирается подавать апелляционную жалобу.

"Подсудимый с приговором не согласен и собирается писать апелляционную жалобу, чтобы отправить её в вышестоящую инстанцию. Причины мне неизвестны. Он согласен с тем, что не должен был увозить девочку. Вот в этом он очень сильно раскаивается. Он говорит: "Я просто повёз её, ещё не понимая зачем". Понимает, что девочку из города увозить нельзя, и признаёт, что в этом виноват. Обо всём остальном он не думал, не предполагал и не хотел", — сказала адвокат Дворникова Людмила Кабизова.

Ранее на Сахалине супругам Дворниковым, жестоко убившим восьмилетнюю девочку, огласили приговор. Главный фигурант уголовного дела пытался уйти от ответственности, заявляя, что дело якобы сфабриковано, а он на самом деле будто бы пытался спасти ребёнка. Игорь Дворников получил пожизненное, также его обязали пройти принудительное психиатрическое лечение и выплатить родственникам убитой три миллиона рублей. Жена Дворникова, признанная соучастницей, приговорена к 15 годам колонии общего режима.